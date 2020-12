Nel mirino della Ternana c’era il record delle dodici vittorie consecutive, sulla strada delle Fere, però, una Turris cinica ed autoritaria, a tratti perfetta, che ne ha fatto saltare i piani. Al Liberati finisce 2-2: apre le marcature Falletti con una prodezza balistica, poi la pregevole doppietta di Pandolfi per il 2-1 corallino, quindi – complice un infortunio difensivo – il definitivo pari umbro di Falletti dagli undici metri.

Nella Turris da registrare il forfait dell’ultima ora di Di Nunzio, fermato da un problema al ginocchio. Al suo posto, a completare il terzetto difensivo, c’è il giovane Lame (ottima la sua prestazione). Nella mediana a cinque torna titolare Signorelli, con Da Dalt ed Esempio sugli esterni; in avanti, Giannone a supporto di Pandolfi.

Immediata e costante la pressione della Ternana, con la Turris abile però a chiudere gli spazi con ordine e lucidità. Tanto che – corre il 12’ – serve una prodezza balistica di Falletti su calcio piazzato dal limite per sbloccarla. 1-0 Ternana e gara subito in salita per l'undici dello stratega Fabiano. La Turris però c’è e non ci sta a fare la vittima sacrificale. Anzi. Al 20’ arriva la gran giocata che vale l’1-1 corallino. La realizza Pandolfi, che da posizione defilata – su spunto di Giannone – elude con un secco dribbling Boben, si accentra ed insacca. Cinque minuti più tardi, al secondo affondo, il sorpasso corallino. Nemmeno a dirlo con Pandolfi: imperioso il suo stacco su assist di Franco, micidiale l’inzuccata che vale il 2-1. La Ternana riprende ad esercitare una pressione consistente, ma è la Turris – al minuto 35 – a sfiorare il tris con una conclusione dal limite di Franco, che – complice una deviazione di Boben – sfiora il palo alla destra di Iannarilli. Brivido nell’area corallina un minuto più tardi: Palumbo pennella per Partipilo, che di testa – da posizione ravvicinata – centra il palo con Abagnale fuori causa.

Nella ripresa, un’occasione per parte nei primi cinque minuti: la Turris ci prova col solito Pandolfi, recriminando per un presunto tocco di mano in area di Boben; Partipilo spreca invece di testa su sviluppi di una punizione. Al 9’ il piattone di Raicevic finisce abbondantemente sopra il montante. Triplo cambio per la Ternana al quarto d’ora: dentro Vantaggiato, Bergamelli e Damian, a rilevare Partipilo, Palumbo e Laverone. Fere quindi a trazione anteriore, ma è ancora la Turris a rendersi pericolosa con due velenose ripartenze nel giro di tre minuti: prima Tascone e poi Franco – entrambi innescati da Giannone – non inquadrano però la porta. Lucarelli cambia ancora: fuori Raicevic, dentro Peralta. Il pari delle Fere al minuto 28, propiziato da un sanguinoso retropassaggio di Lorenzini: si inserisce Vantaggiato, poi messo giù da Abagnale. Per il direttore di gara ci sono gli estremi del penalty, inutili le proteste dei corallini. Dal dischetto Falletti: Abagnale intercetta ma non riesce a sventare. Primi due cambi per la Turris: fuori Pandolfi e Signorelli, dentro Persano e Romano; tocca poi ad Alma, Fabiano e D’Alessandro, per Giannone, Da Dalt e Tascone. L’ultima occasione è di marca umbra: Peralta ci prova con una insidiosa conclusione a giro dal limite che si spegne di poco alta sul montante.

Il punto consente alla Turris di tenersi agganciata al treno playoff, a braccetto con la Juve Stabia; in vetta, l’impresa corallina fa felice il Bari, che accorcia sulla Ternana portandosi a -7.

