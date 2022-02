La Turris spezza il terribile filotto: Santaniello e Leoneti firmano il 3-1 al Foggia

Stop al terribile filotto e fine del digiuno di vittorie. Dopo cinque sconfitte consecutive, La Turris torna al successo superando – con merito – il Foggia di Zeman: al Liguori finisce 3-1 nel segno di Santaniello (doppietta per lui) e Leonetti. Riprende così la marcia playoff dell’undici di Caneo, che stacca in classifica proprio i satanelli ed aggancia il Latina a quota 42.

Rientri nel 3-4-3 corallino – Nella Turris stringe i denti Varutti, in campo a completare con Di Nunzio (omaggiato prima della gara per il traguardo delle cento presenze in maglia corallina) e Zampa un inedito terzetto difensivo che registra le defezioni di Sbraga (in panchina per un fastidio muscolare), Esempio e Manzi; in mediana c’è Loreto sulla sinistra; si ricompone il tridente Giannone-Leonetti-Santaniello.

La cronaca – La gara è viva e subito ricca di emozioni. Al 7’ Perina viene chiamato alla decisiva smanacciata in corner su conclusione dal limite di Petermann; due minuti più tardi Giannone ci prova dalla distanza, con la sfera che accarezza la traversa e si spegne sul fondo. Al 10’ è vantaggio Turris: lo realizza Santaniello – lanciato da Tascone –, che si inserisce prepotentemente in area e scarica di forza in rete. La rete esalta la Turris e Giannone ci riprova dalla distanza, stavolta – complice una deviazione – rimediando un corner. Sugli sviluppi del calcio dalla bandierina il colpo di testa a botta sicura di Di Nunzio viene sventato da un difensore proprio sulla linea di porta. Perina neutralizza in due tempi la conclusione da posizione favorevole di Merola, ma è ancora la Turris – al 23’ – a sfiorare il raddoppio: con un tocco delizioso Giannone innesca Leonetti, che va al tiro da posizione defilata ma centra il palo; sulla sfera si avventa Santaniello, che spedisce però sull’esterno della rete. Tre minuti più tardi, il pari del Foggia: Perina si oppone alla grande a Merola ma sulla sfera si avventa poi Garofalo, che ribadisce in rete. Alla mezz’ora Giannone chiama Dalmasso alla smanacciata in corner. Il – meritato – raddoppio corallino arriva al minuto 44 e porta ancora la firma di Santaniello, che – servito da Giannone – finalizza una bruciante ripartenza calciando a porta spalancata.

La gara si conferma vibrante anche nella ripresa, con la Turris che continua a costruire gioco e confezionare occasioni. Diciotto minuti e il tris pare cosa fatta: Leonetti s’invola profittando di un enorme buco della difesa pugliese e va al tiro da posizione defilata a porta completamente sguarnita, ma Nicolao intercetta in scivolata e sventa. Ammonito intanto Ghislandi: era diffidato, salterà Campobasso. Nella Turris – al 22’ – Bordo per Franco. Alla mezz’ora Perina smanaccia su Curcio; sugli sviluppi del calcio dalla bandierina sfuma una pungente ripartenza Turris. Il tris corallino al minuto 34: stavolta Leonetti – su spunto di Bordo – fa centro, infilando Dalmasso dalla distanza. Nel finale, il numero di Nunziante, che scheggia la parte alta della traversa con una pregevole conclusione a giro.

Al termine dei quattro minuti di recupero, torna ad esultare il Liguori.