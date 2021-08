La Turris supera la concorrenza e annuncia Santaniello

Era ormai da tempo «un pallino di mercato del direttore sportivo Prinmicile» ed il suo nome, specie in questa sessione di mercato, è stato a più riprese – con maggiore o minore insistenza – accostato alla Turris. Oggi l’intesa è stata formalizzata ed ufficializzata: Emanuele Santaniello, attaccante classe 1990 in uscita dall’Avellino, è un calciatore corallino: uno «sforzo considerevole da parte della società del presidente Colantonio e del vicepresidente D’Oriano nel rinforzare con qualità ed esperienza il parco attaccanti della rosa, superando nelle ultime ore la concorrenza di importanti club di categoria interessati al centravanti». Assistito dall’agente Bruno Di Napoli, l’attaccante napoletano ha sottoscritto un contratto biennale con scadenza al termine della stagione 2022-2023.

«Con la firma di Santaniello – precisa la Turris – si materializza quello che, da tempo, era un “pallino” di mercato del direttore sportivo Primicile, che ha definito il trasferimento dall’Avellino a titolo definitivo al momento opportuno grazie anche ai consolidati rapporti con l’entourage del calciatore, reduce dalla stagione di Lega Pro in Irpinia caratterizzata da 34 presenze in campionato (di cui 20 da titolare) e 4 gol, con 6 gare disputate negli spareggi playoff per la promozione in B conditi dal pesante gol al Sudtirol nei quarti di finale. In precedenza, il biennio di Picerno (24 presenze e 13 gol nel campionato della promozione in C; 28 presenze ed 11 centri tra i professionisti nel 2019-2020) ne aveva certificato la vena realizzativa dopo le brillanti annate di Altamura (15 reti in 32 gare) e Gragnano (18 reti in 31 gare) in D».

Santaniello è a disposizione di mister Caneo e del suo staff già da questo pomeriggio. Il neo attaccante corallino sarà presentato in conferenza stampa sabato 21 agosto alle ore 19 al termine della seduta di rifinitura in programma al Liguori in vista del match di Coppa Italia col Latina.

Con l’ingaggio di Santaniello – “sacrificato” Sartore – può dunque considerarsi assolutamente completo il reparto avanzato, che non registrerà – in ogni caso – la partenza di Luca Pandolfi. L’ex Entella sta intanto svolgendo lavoro differenziato per un problema al ginocchio (quello di recente operato). Ancora da appurare i tempi di recupero.

Esordio in Coppa – Confermato, intanto, l’esordio in Coppa Italia contro il Latina per domenica 22 agosto (0re 20), nonostante i pontini avessero chiesto un rinvio di dieci giorni considerati i ritardi nell’allestimento della rosa post ripescaggio.

La Turris ha dunque diramato dettagliate informazioni per disciplinare l’ingresso allo stadio, con la precisazione che «in ottemperanza al Decreto Legge 105/2021, l'ingresso è subordinato al possesso della “Certificazione verde Covid-19”, fatte salve le deroghe di legge». L'evento sarà aperto agli spettatori nei limiti di capienza vigenti per gli impianti sportivi all'aperto, «con accesso del pubblico di casa al solo settore Tribuna Strino (con obbligo di affluire da via Cimaglia) e degli ospiti al settore “Distinti” (accesso da viale Ungheria)». Previsto un biglietto unico d'ingresso al prezzo di euro 15, ridotto ad euro 10 «in favore di coloro che esibiranno la ricevuta di prenotazione dell'abbonamento 2021-22 alle gare interne di campionato della Turris». Non saranno in vendita i tagliandi per «le postazioni “Tribuna centrale Vip”, fruibili - su invito della società - esclusivamente dai possessori dei pass 2021-22 di “Tribuna Vip Gold” e “Tribuna Vip Silver”».

I tagliandi saranno disponibili in prevendita «sabato 21 agosto dalle ore 17 alle 20 e domenica 22 agosto dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 18 (termine tassativo per la vendita di biglietti al pubblico). Resta confermato che le ulteriori finestre già comunicate in sede di lancio della campagna abbonamenti (venerdì 20 agosto dalle ore 17 alle 19 e sabato 21 agosto dalle ore 10 alle 12) resteranno valide per la sottoscrizione delle tessere stagionali. I sostenitori della squadra ospite potranno, invece, acquistare il titolo d'ingresso esclusivamente attraverso il circuito telematico Go2 (www.go2.it) arrivando allo stadio già muniti di biglietto».

Il comunicato ultrà – Non assisteranno alla gara contro i pontini e nemmeno a quelle che seguiranno, finché resteranno in vigore le restrizioni anti-Covid, gli ultrà del gruppo Torre del Greco. «Torneremo quando tutto sarà tornato alla normalità e potremo rientrare nei settori senza queste restrizioni».