La Turris va incontro ai tifosi: servizio navetta contro il Monopoli

L’obiettivo è favorire ed agevolare il ritorno – in misura sempre più consistente – dei tifosi allo stadio. Per questo la Turris «nella consapevolezza delle difficoltà logistiche determinate dalla obbligatoria separazione delle vie di accesso allo stadio da parte delle due tifoserie in occasione delle gare casalinghe», in occasione della gara di domenica contro il Monopoli «metterà a disposizione un servizio-navetta gratuito, attivo sin da un’ora prima l’inizio del match» (fischio d’inizio alle 17.30).

A partire dalle ore 16.30 e fino alle 17.15, fa sapere il club, «le corse verso lo stadio Liguori partiranno da corso Vittorio Emanuele (Palazzo Vallelonga). Resta inteso l'invito a riservare tale possibilità alle categorie di tifosi che maggiormente necessitano di accompagnamento allo stadio».

Nel frattempo, la società ha fatto sapere che la prevendita dei biglietti per il match contro i gabbiani pugliesi «sarà aperta venerdì 3 settembre (dalle ore 17 alle 19, botteghini lato Distinti), proseguendo nelle giornate di sabato 4 (fasce orarie 10-12 e 17-20) e domenica 5 settembre (a partire dalle ore 14,30, botteghini lato Tribuna Strino).

Sempre nella giornata di venerdì comincerà la prevendita dei tagliandi per il settore ospiti attraverso il circuito telematico Go2 (www.go2.it); per favorire «un equo accesso allo stadio», sono previste – sempre nel settore Distinti – sei postazioni per spettatori diversamente abili.

Sartore - Slitta ancora l'ufficialità dell'ingaggio dell'esterno italo-brasiliano, attesa a questo punto tra venerdì e sabato. L'intesa è definita in ogni aspetto e l'affare è in procinto d'esser formalizzato, manca solo l'annuncio del club.