Sì al bando per l’affido pluriennale – della durata di sei anni – dello stadio Liguori. L’attesa delibera del Consiglio comunale è arrivata nella serata di ieri. Rispetto all’ordine del giorno proposto dal Presidente dell’assise Gaetano Frulio, due sono stati gli emendamenti apportati ed approvati dalla Quarta Commissione Consiliare permanente. Il primo riguarda il rapporto d’incidenza di offerta economica e titoli/meriti sportivi «ai fini della valutazione dell’offerta» in gara: la proposta iniziale prevedeva un’incidenza del 70% dei requisiti sportivi a fronte del 30% accordato all’offerta economica, mentre l’emendamento approvato elimina ogni riferimento al rapporto 70/30, persistendo in ogni caso la volontà dell’organo di indirizzo politico di conferire – nell’economia della gara – maggior peso specifico al merito sportivo piuttosto che l’offerta economica.

Il secondo emendamento riguarda invece la possibilità per la Turris (quale «prima squadra calcistica cittadina»), in caso di non aggiudicazione della gara, di utilizzare comunque lo stadio Liguori per tre allenamenti a settimana (non gratuitamente, come da proposta originaria, bensì a fronte di un canone «disciplinato dal regolamento comunale in materia»). Gratuita invece la fruizione dello stadio per le gare ufficiali.

Nodo convenzione attuale – L’organo di indirizzo politico ha dunque tracciato la strada che condurrà all’affido pluriennale dell’impianto di viale Ungheria. «Sono profondamente soddisfatto – il commento del presidente del Consiglio comunale, Gaetano Frulio – perché la previsione di un affido pluriennale consentirà, senza dubbio alcuno, di superare e scongiurare tutte le pastoie burocratiche sinora puntualmente emerse ed inevitabilmente legate a soluzioni tampone».

L’indizione del bando dipende però dalla soluzione di un aspetto preliminare, legato all’attuale rapporto di convenzione.

A tal proposito, l’ulteriore emendamento approvato in Commissione ha portato alla eliminazione di un punto della premessa dell’originario ordine del giorno («la SS Turris Calcio Srl non ha ancora sottoscritto lo schema di convenzione votato dal C.C in data 22/10/2020 e comunque ha esercitato in tempo utile la facoltà di rinnovo della precedente convenzione per la concessione in uso dello stadio comunale A. Liguori che terminerà il 30/06/2021»), con la generica previsione di una «gestione dell’impianto sportivo A. Liguori per anni 6 (sei) a far data dalla scadenza della convezione in essere» (è stato dunque eliminato il riferimento alla data del 01.07.2021 per l’avvio del nuovo rapporto gestorio).

In sostanza, toccherà al dirigente preposto chiarire – ai fini dell’indizione del bando – se la convenzione attualmente in essere sia (come sostenuto dalla Turris) quella sottoscritta nel febbraio 2020 e tempestivamente rinnovata nel giugno 2020, oppure se si debba far riferimento allo schema di convenzione approvato in Giunta nell’ottobre 2020, cui non ha però mai fatto seguito la formalizzazione – mediante sottoscrizione – della nuova convenzione. Solo una volta chiarito questo aspetto, si potrà individuare una data certa per l’indizione della nuova gara.

A lavoro agli ordini di Caneo – Nel frattempo, prosegue serrata la preparazione della Turris agli ordini del neo tecnico Bruno Caneo in vista del derby di sabato contro la Casertana. Lavoro sul campo anche per l’attaccante moldavo Alexandru Boiciuc, rispetto a cui sono in corso le opportune valutazioni prima di – eventualmente – procedere alla formalizzazione del tesseramento (che non è escluso avvenga in tempo utile per il derby). Ha invece lasciato Torre del Greco l’olandese Mario Lomis, anche in considerazione del fatto che - dopo la risoluzione con Sandomenico - vi è un solo slot disponibile per procedere ad un eventuale ulteriore tesseramento.

