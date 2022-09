Latina-Giugliano 2-2, sprecato il doppio vantaggio

Un primo tempo perfetto, chiuso con il doppio vantaggio, e una ripresa da dimenticare. Il Giugliano pareggia (2-2) sul campo del Latina facendosi rimontare i due gol realizzati nel primo tempo.

Grande approccio alla gara degli uomini di Di Napoli, che passano in vantaggio al 13’ con Iglio. Gialloblu padroni del campo e a segno nuovamente, 17 minuti dopo, con il bomber Piovaccari.

Nella ripresa i padroni di casa, apparsi evanescenti per tutta la prima frazione, accorciano le distanze con Fabrizi al 73’. Lo stesso Fabrizi, dopo 6 minuti, sigla anche la rete del pareggio.

Una grande occasione per il Giugliano, sciupata in malo modo dopo un brillante primo tempo e tante occasioni non sfruttate al meglio.