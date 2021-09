Latina-Juve Stabia, decide Evacuo: prima sbaglia un rigore, poi segna

La Juve Stabia piazza il colpo esterno a Latina, e blinda il piazzamento playoff. Un successo netto, senza sbavature quello della squadra di Novellino, capace di chiudere i conti fin dal primo tempo contro una squadra tutt’altro che irresistibile, che tiene testa per una frazione all’undici gialloblù.

In vantaggio in avvio di gara con Altobelli, la Juve Stabia si vede annullare il vantaggio per un presunto fuorigioco del centrocampista. Al 12’ la prima grande occasione, con Evacuo che si fa ipnotizzare da Cardinali sul rigore concesso per l’atterramento di Schiavi in area. Il bomber stabiese si rifà nel finale di primo tempo, di testa, sul cross dello stesso Altobelli, realizzando la rete da tre punti che incorona l’undici stabiese in piena zona playoff.