Latina-Turris, probabili formazioni: Menichini con emergenza difesa

Sarà emergenza in difesa per la Turris a Latina. Al Francioni, terzultima – cruciale – tappa nella volata salvezza, i corallini dovranno infatti fare a meno di Esempio e Maestrelli, fermati entrambi per un turno dal giudice sportivo.

Archiviata la batosta interna subita per mano dell’Avellino, alla Turris toccherà ripartire dal quella solidità difensiva che fino al derby coi lupi aveva consentito di muovere passi importanti in classifica, puntando necessariamente ad una maggiore concretezza offensiva.

«A Latina - analizza alla vigilia mister Menichini - dovremo cercare di sviluppare il nostro gioco in fase di possesso, puntando sull’aggressività e sul mantenimento delle giuste distanze fra i reparti in fase di non possesso per non concedere spazi al Latina, che può contare su importanti individualità.

Sarà gara dura ma ci siamo preparati per affrontarla al meglio.

La fase offensiva? Non è questione di osare di più. Sia chiaro, noi non puntiamo mai al mezzo risultato ma sempre al massimo, e quando non siamo riusciti a raccogliere il risultato pieno è stato per errori nostri, perché magari non siamo stati all’altezza nelle rifiniture, o perché l’avversario è stato più bravo di noi, non perché non abbiamo osato. Senza Esempio e Maestrelli? Ho piena fiducia nella rosa ed in chi andrà in campo a sostituirli. Ricci finora col contagocce? Ha avuto ed avrà spazio. Il suo impiego è stato anche condizionato dagli equilibri e dall’assetto che ho trovato quando sono sopraggiunto».

Dal tecnico corallino, intanto, il messaggio di cordoglio Gaetano Fontana, ex di turno ed ora sulla panchina pontina, colpito da un grave lutto familiare: «Gli siamo tutti vicini in questo terribile momento».