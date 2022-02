Turris decimata, ko a Latina per 3-1: «Ora dobbiamo ricompattarci»

Terza sconfitta consecutiva per la Turris, che cade per 3-1 a Latina al termine di una gara condita da Anche al Francioni è – infatti – piena emergenza, come del resto da un mese a questa parte: alle defezioni di Varutti (infortunato) e Tascone (squalificato) si sono aggiunte quelle di Esempio (trauma distorsivo al ginocchio sinistro con interessamento del legamento collaterale, ne avrà per almeno 20 giorni), Zanoni e Longo, con Giannone e Santaniello ancora a mezzo servizio.

Completamente ridisegnato, quindi, il 3-4-3 corallino (in panchina c’è Salvatore al posto dello squalificato Caneo): in difesa c’è Loreto al posto di Esempio; in mediana la coppia centrale Franco-Bordo, con Ghislandi a destra e Finardi a sinistra; in avanti c’è Leonetti ad agire – di nuovo – da falso nueve, supportato (stavolta) da Nunziante e Pavone. Un assetto ben presto rivisto, dal momento che la partita di Leonetti dura appena dieci minuti: toccato duro alla tibia, l’attaccante è costretto a far posto in campo a Zampa. Turris quindi col 3-5-1-1.

Latina in vantaggio al primo affondo: corre il 17’ quando Sane si libera – praticamente indisturbato – in area e insacca con un fendente sul primo palo. Al 23’ è 2-0 Latina: il raddoppio porta la firma di Carletti, che si procura (l’intervento è di Loreto) e realizza il penalty che vale il raddoppio pontino. La Turris la riapre al minuto 34: Cardinali neutralizza la gran botta di Sbraga dalla distanza ma nulla può – poi – sul tap-in di Nunziante. Ercolano spreca grossolanamente da posizione favorevole cinque minuti più tardi; Franco sfiora l’incrocio con una sberla dai 25 metri. Nel finale, Latina pericoloso prima con Carletti, neutralizzato da Perina e poi con Ercolano, il cui cross viene deviato in corner da Ghislandi.

Nella ripresa, otto minuti ed è primo cambio Latina: fuori Ercolano, dentro Teraschi. Occasionissima Latina al minuto 11, quando proprio Teraschi di destreggia in area e lascia partire un diagonale che sfiora il palo, con Sane che manca la deviazione in rete per questione di centimetri. Intanto doppio cambio Turris: dentro Santaniello e Giannone per Franco e Finardi. Ma la svolta non arriva. Anzi. Carletti tenta la conclusione al volo, mancando abbondantemente lo specchio; Zampa impegna Cardinali dalla distanza con una velenosa conclusione. Sbilenca – alla mezz’ora – la conclusione a giro di Giannone. Nella Turris tocca al baby Nocerino (classe 2004) al posto di Pavone. Al 35’ una decisiva deviazione di Bordo su conclusione di Sane tiene a galla la Turris; cinque minuti più tardi è Jefferson a mancare il tris da posizione ravvicinata. Sul fronte opposto pennella Zampa. La chiude poi Barberini al minito 45 su assist di Jefferson.

E martedì è di nuovo campionato: al Liguori arriva la capolista Bari.

Analisi post partita – A margine del match, l’intervento di mister Lorenzo Salvatore. «Perso in brillantezza? Penso proprio di no, oggi siamo stati condannati dagli episodi, al netto di importanti defezioni. Non avevamo attaccanti di ruolo e siamo stati costretti a ripiegare su di un modulo che non ci è congeniale. Dopo venti minuti eravamo sotto di 2-0 e questo avrebbe mandato al tappeto qualsiasi squadra, invece noi abbiamo comunque provato a fare la partita, nonostante i ritmi spezzettati. Merito comunque al Latina. Noi abbiamo disputato una buona gara: il nostro è solo un problema di risultati, ne usciremo con la forza del nostro impianto di gioco».

Quindi il direttore generale Rosario Primicile: «Siamo stati un po’ sfortunati, perché nel periodo in cui il campionato è stato fermo noi avevamo tutti i ragazzi regolarmente disponibili; negli ultimi 400 giorni, invece, fra covid e infortuni vari, abbiamo avuto circa 22 defezioni. Tutte assenze importanti. È un momento difficile, dobbiamo perciò ricompattarci per riprendere la nostra rincorsa playoff. Resto convinto che questo gruppo possa darci ancora tante soddisfazioni».