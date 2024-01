Porte aperte al "Pinto" per Casertana-Latina, D'Agostino dice no alla cessione di Montalto e accoglie tra i dirigenti Pasquale Granata. Tre buone notizie per i tifosi dei falchetti che dopo quasi due mesi e due gare a porte chiuse, domani alle 20.45 potranno tornare a seguire dal vivo le imprese dei loro beniamini. Stadio di nuovo agibile dopo i lavori svolti dal club e dopo l'ok della commissione di vigilanza. Ieri al via la prevendita dei biglietti per entrambi i settori: resterà chiusa solo la curva nord, quella riservata agli ospiti, che invece, non è stata ancora oggetto di opere di restyling.

L'altra buona notizia è che bomber Montalto non lascerà la Casertana. Il club, lo avevamo anticipato, non era disposto a cederlo ed anche il calciatore è felice di restare in rossoblù. A confermarlo, ieri, in una nota stampa diffusa dalla società, il presidente D'Agostino che ha dichiarato: «Non esistono cifre che possano portare via Adriano Montalto da Caserta. La Casertana non ha assolutamente intenzione di privarsi del suo attaccante. Detto ciò, è normale che uno dei migliori calciatori della categoria sia nei desideri di tutti i principali club della serie C, da Nord a Sud. Ma Montalto non ha mai manifestato la volontà di andare via né di prendere in considerazione altre proposte. Anzi - ha detto il presidente - la sua ferma volontà è quella di continuare a far bene con questa maglia e di vincere con la Casertana. Siamo concentrati sul campo e ci teniamo a tornare a vincere dopo due sconfitte». Sordi alle richieste dell'Avellino e di altri top club della C, dunque, la Casertana ed il suo bomber continueranno il loro matrimonio almeno fino alla fine della stagione.

E la società si arricchisce di un nuovo importante dirigente. All'esito di un incontro avuto ieri con il presidente D'Agostino, l'imprenditore Pasquale Granata, operante nel settore dell'industria chimica, ha accettato l'incarico di club manager. Granata, casertano doc che è stato socio ed è amico dell'ex campione del Milan e della nazionale francese Flamini, metterà a disposizione della Casertana le sue molteplici conoscenze nel campo calcistico e dell'imprenditoria nazionale ed internazionale. L'accordo tra i due, che non include passaggi di quote societarie, sarà illustrato domani dopo Casertana-Latina. A quella partita, difficilmente prenderà parte Montalto. L'attaccante soffre di un problema muscolare e solo ieri è tornato ad allenarsi seppure a scartamento ridotto. Lavoro differenziato anche per capitan Celiento che, invece, ha un fastidio al piede. Cangelosi deciderà se portarli almeno in panchina contro il Latina a margine della rifinitura in programma oggi. Per il resto tutti a disposizione dell'allenatore siciliano che conta di confermare per gran parte la formazione che ha perso senza però sfigurare contro il Benevento.

Ancora in posizione di centravanti Curcio. L'attaccante ha superato la delusione per aver fallito il calcio di rigore che, contro la squadra della sua città, poteva valere il pareggio della Casertana ed ora è animato da una grande voglia di riscatto. Come lui tutta la squadra che, dopo due sconfitte consecutive, vuole riprendere la marcia interrotta a Monopoli e, con rinnovato entusiasmo, tentare una scalata al primo posto della classifica che, numeri alla mano, è ancora possibile. Vero, la Juve Stabia è di nuovo a più sette ma le vespe sembrano aver perso il ritmo. E le altre concorrenti sono raggiungibili. A patto di ritrovare quell'intensità e qualità nel gioco che per dodici partite consecutive hanno consentito alla Casertana di restare imbattuta e di conquistare ben 30 dei suoi 38 punti.