Leandro Vitiello alla Paganese: D'Eboli piazza il colpo d'esperienza

Un colpo d'esperienza per la Paganese, che si assicura un calciatore da oltre 300 presenze fra i professionisti. Si tratta di Leandro Vitiello, mediano campano con un passato al Benevento e al Grosseto, reduce da una stagione non felicissima alla Vibonese (solo 15 presenze). Il 35enne ha firmato un contratto fino al prossimo giugno e si metterà subito a disposizione del nuovo tecnico, dopo aver effettuato i test anti-Covid. Aveva cominciato la preparazione con l'Equipe Campania, presso la sede di Angri: «È un giocatore che seguo da tempo - ha detto il coordinatore dell'area tecnica azzurrostellata D'Eboli - probabilmente arriva nel momento giusto perchè, avendo costruito un mix di esperti e giovani, Leandro può far crescere anche tanti under che ci sono nella zona centrale del campo». Uno di questi è Giovanni Volpicelli, classe 1999, e aggregato alla Paganese già dallo scorso mese di gennaio. Il centrocampista è arrivato a titolo definitivo dal Benevento e ha sottoscritto un contratto biennale.

In difesa prossimo all'annuncio l'arrivo di Scanagatta dall'Atalanta, ai dettagli anche l'accordo con Antonio Zito, ex centrocampista di Casertana e Picerno, mentre per l'attacco resta in piedi il sogno chiamato Luigi Castaldo.

La Paganese oggi pomeriggio ha svolto il primo allenamento al Marcello Torre, da domenica invece si trasferirà a Chianciano Terme fino al 19, per svolgere una sorta di mini-ritiro.