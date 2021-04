Lega Pro, chiesta riapertura parziale degli stadi per i playoff

Il Consiglio Federale odierno ha avuto risvolti significativi anche per i club di Serie C. Innanzitutto, è stata rinviata al prossimo 10 maggio la definizione del parametro per l’iscrizione al Campionato 2021/22. Verrà compiuta una verifica sulla situazione di ogni club affinché non venga applicato un parametro che aggravi gli effetti già disastrosi della pandemia, pur con l’obiettivo di tutelare il sistema. “I nostri club hanno rispettato i propri impegni con grandissimi sacrifici. Abbiamo regole rigorose che vogliamo rafforzare senza dimenticarci la straordinarietà della crisi che stiamo affrontando, che anche il governo ha riconosciuto con i provvedimenti assunti nel corso della pandemia”, ha dichiarato Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro.

Relativamente alla stretta attualità, invece, il massimo dirigente della terza serie ha chiesto alle autorità governative una parziale apertura degli stadi al pubblico. Al momento, sarebbe prevista a partire dal 1 giugno, ma solo del 25% e comunque fino ad un massimo di 1000 spettatori all'aperto. Ghirelli, invece, ha richiesto che tale misura possa essere anticipata di qualche settimana, facendola magari coincidere con l'inizio dei playoff, che scatteranno il prossimo 9 maggio. Nel mese di giugno, infatti, sono previste solo le gare della Final Four dei playoff. Ovviamente la condizione di fondo è che l’evoluzione epidemiologica permetta un seguito sereno al percorso di riapertura tracciato dal Governo Draghi: “In punta di piedi ma in modo fermo, chiedo al presidente Draghi e al sottosegretario Vezzali di pensare ad aperture parziali per le partite dei playoff. Noi siamo stati sempre rigorosi nel mettere la salute al primo posto, oggi si può iniziare ad aprire, seguendo i protocolli, ridando speranza ai tifosi ed ai club”, ha sostenuto Ghirelli.