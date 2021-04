Lega Pro, definita la post season: le date ufficiali di playoff e playout

La Lega Pro ha definito questo pomeriggio il calendario della post season per la stagione 2020-2021. Nei mesi scorsi, vista l'esclusione del Trapani, era stato stabilito che non ci sarebbero state retrocessioni dirette nel girone C dove giocano le formazioni campane.

Per la post season salvezza, vale la norma del distacco: l'ultima classificata retrocederà direttamente, qualora il distacco in classifica dalla squadra quartultima sia superiore a 8 punti; stesso discorso per la penultima, in caso di distacco superiore a 8 punti dalla terzultima. Qui di seguito tutte le date ufficiali.

PLAYOFF

GIRONE

1° Turno – Gara unica DOMENICA 09 MAGGIO 2021

2° Turno – Gara unica MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021

FASE NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 16 MAGGIO 2021

1° Turno – Gara di Ritorno GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2021

2° Turno – Gara di Andata LUNEDÌ 24 MAGGIO 2021

2° Turno – Gara di Ritorno VENERDÌ 28 MAGGIO 2021

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata MARTEDÌ 01 GIUGNO 2021

Semifinali – Gara di Ritorno SABATO 05 GIUGNO 2021

Finale – Gara di Andata MERCOLEDÌ 09 GIUGNO 2021

Finale – Gara di Ritorno DOMENICA 13 GIUGNO 2021

PLAYOUT GIRONI

Gara di Andata SABATO 15 MAGGIO 2021

Gara di Ritorno SABATO 22 MAGGIO 2021