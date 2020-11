Alla vigilia di un nuovo Dpcm, il Consiglio direttivo della Lega Pro si è riunito in video conferenza per confrontarsi sull’attuale situazione in cui versano le squadre di Serie C e sui possibili scenari che dovessero aprirsi nel caso in cui il campionato non potesse essere portato regolarmente a termine a causa della pandemia. Ferma la volontà di continuare a giocare e di portare a termine regolarmente la stagione, il Direttivo ha analizzato tre possibili macro-scenari da prendere in considerazione nel caso in cui dovesse esserci un peggioramento della situazione epidemiologica del paese tale da portare alla sospensione del campionato di Serie C. “Vogliamo giocare, ma la pandemia ci obbliga a giocare d’anticipo, in questa situazione così complessa dobbiamo essere ancora più pronti e reattivi nel pianificare e gestire tutte le eventuali emergenze che dovessero sopraggiungere. Stiamo lavorando su varie ipotesi da sottoporre all’Assemblea di Lega e quindi al Consiglio Federale”, ha detto il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli.

La soluzione più probabile è uno slittamento del calendario con la disputa di playoff in formula breve oppure addirittura chiudere senza spareggi, mentre - qualora la situazione dovesse essere più grave del previsto - si è paventata anche l'ipotesi di disputare solo il girone d'andata con playoff e playout. Nel caso in cui non ci fosse la possibilità di riprendere il campionato interrotto nel girone d'andata, ci sarebbero spareggi allargati.

