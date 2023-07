Lores Varela è nuovo lupo, biennale per l'uruguaiano

Attraverso una nota ufficiale, l'Avellino comunica l'acquisto dell'uruguagio Inacio Lores Varela, trequartista lo scorso anno in forza al Cittadella in serie B.

Il "Nacho" ha formato un accordo biennale.

Nato a Montevideo il 26 aprile 1991 il calciatore è cresciuto nel Defensor Sporting Club.

In carriera ha indossato le maglie di Palermo, Botev Vrasta (Bulgaria), CSKA Sofia (Bulgaria), Bari, Vicenza, Varese, Pisa, Ascoli, Peñarol (Uruguay), Montevideo Wanderers (Uruguay), Club Nacional (Uruguay), Siena e Cittadella.

In totale, tra i professionisti, ha collezionato 305 presenze divise tra Serie A, Primera Division (Uruguay), A Grupa (Bulgaria), Serie B, Serie C, Coppa Italia, Coppa Italia di C e Playoff di Serie B e Serie C.

In carriera ha realizzato 26 gol e fornito 28 assist ai propri compagni di squadra.

Varela si va ad aggiungere agli acquisti di Cancellotti, Patierno, Mulè, D'Amico, Ghidotti.

Nelle prossime ore dovrebbe firmare anche il centrocampista Luca Palmiero.