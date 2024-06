Lovisa-Juve Stabia: 48 ore per la soluzione del giallo dell'estate

La quite dopo la tempesta... oppure il silenzio che precede un autentico tzunami. Sono ore frenetiche in casa Juve Stabia, per la vicenda legata al direttore sportivo Matteo Lovisa, corteggiatissimo in serie B, la cui conferma, nonostante un biennale firmato lo scorso marzo, sembra tutt’altro che scontata.

Ancora 48 ore, non è il titolo di una nota pellicola, ma il tempo di attesa che sembra essere diventato infinito per i tifosi della squadra di Pagliuca, costretti a seguire solo dai social, o da qualche portale web, le possibil indiscrezioni sulla vicenda, auspicando, a più riprese, una nota ufficiale, una presa di posizione della società per chiarire anche il futuro prossimo della Juve Stabia.

È ormai chiaro, lo si vociferava da una decina di giorni, che il primo incontro avuto tra il diesse ed il presidente Langella non aveva soddisfatto il giovane dirigente, soprattutto in merito al budget messo a disposizione per il mercato estivo.

Da qui gli incontri, tanti pour parler con i club pronti a proporgli un’occasione per giocarsi qualcosa di importante. Una disponibilità diversa, e l’obiettivo della serie A nel mirino.

Il Catanzaro di Noto è quello che ha strizzato l’occhio, con tanto di cena tra le parti a Lovisa, un pensiero anche della Salernitana. Ieri l’incontro, a Nola, con il presidente Andrea Langella che, stando ad indiscrezioni avrebbe cercato di rassicurarlo, sia per l’indiscusso valore di Lovisa, che per non cominciare la stagione perdendo pezzi prima ancora di partire per il ritiro e completare la squadra. Un budget maggiore, l’intenzione di puntare su qualche elemento di categoria per far lievitare il tasso tecnico della squadra per puntare ad una salvezza tranquilla.

Le parti si risentiranno tra oggi e domani, Langella non vorrebbe trovarsi impreparato nel caso in cui Lovisa puntasse i piedi e chiedesse di essere liberato. I nomi circolati, dell’ex Lupo, o di Evacuo, alla prima esperienza, non entusiasmano la piazza. Il giallo dell’estate per ora non ha ancora soluzione, con la speranza dei tifosi che alla fine possa tingersi di strisce anche blu...