Lupi corsari a Taranto, Bove firma la vittoria dell'Avellino: 1-0

L’Avellino ritrova subito la strada del successo. A Taranto arriva il riscatto dopo la sconfitta interna contro il Palermo di domenica scorsa. Basta un gol del difensore Bove, all’undicesimo del secondo tempo, per consentire ai lupi di agguantare i tre punti. Una vittoria preziosa, con una buona prova. Nella prima frazione di gioco i biancoverdi hanno sfiorato la rete con Plescia e Rizzo, bloccato dalla traversa. Nel secondo tempo, dopo il gol dei lupi, il Taranto si fa pericoloso in un paio d’occasioni. Ma i calciatori dell’Avellino non demordono e cercano il raddoppio. Senza risultati gli assalti alle due porte. Si chiude con la vittoria di misura degli ospiti.

TARANTO-AVELLINO 0-1

MARCATORI: 11' st Bove (A).

TARANTO (4-2-3-1): Chiorra; Riccardi, Tomassini, Benassai, Ferrara; Marsili (23' st Cannavaro), Civilleri (34' st Granata); Mastromonaco (18' st Pacilli), Giovinco, Manneh; Santarpia. A disp.: Antonino, Loliva, Turi, Maiorino, Saraniti. All.: Lentini.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Silvestri, Bove, Scognamiglio; Rizzo, Carriero (16' st Mastalli), De Francesco, Kragl (44' st Mocanu), Mignanelli; Kanoute (37' st Micovschi), Plescia (16' st Maniero). A disp.: Pane, Pizzella, Dossena, Stanzione, Tarcinale. All.: Gautieri.

ARBITRO: Sig. Mario Saia della sezione di Palermo.