Lupi, fateci vedere quanto valete contro la capolista Crotone

Dove punti di ritardo dal primo posto occupato dai prossimi avversari in condominio con il Catanzaro, tre sconfitte consecutive in trasferta, ma anche due vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia di Serie C. A Crotone (ore 17.30) l'Avellino riparte da un trend in miglioramento ed è chiamato ad aggiornare i numeri negativi facendo leva sul cambio di rotta fatto registrare grazie ai successi sul Potenza (2-0) e sulla Fidelis Andria (1-0). Allo Scida si scende in campo per la settima giornata del girone C di Serie C 2022/2023, ma è già l'ennesima partita determinante: sia in chiave classifica, dove c'è l'opportunità di ridurre il gap da una delle dirette concorrenti e l'obbligo di mantenerlo quantomeno inalterato per non ritrovarsi a -12, sia in ottica morale perché superare indenni l'esame contro l'undici allenato da Franco Lerda equivarrebbe a far dissolvere l'onda lunga dello scetticismo che tra contestazioni e polemiche, complice un mercato mirato a salvaguardare i bilanci ma inferiore alle aspettative dei tifosi, ha travolto la squadra sin dal precampionato.

Fuori casa l'Avellino non vince dallo scorso 27 marzo quando passò al Curcio contro il Picerno grazie a un gran gol al volo dell'ex Kragl. Il tedesco che è andato via sbattendo la porta e, chissà se possa essere segno del destino, ha segnato poche ore fa il suo primo gol con gli austriaci del Ried. Da quel pomeriggio soleggiato 5 ko in successione lontano dal Partenio-Lombardi. Anche in questo senso è il momento di svoltare. Dopo la rifinitura a porte chiuse sostenuta nella mattinata di ieri, i biancoverdi sono partiti alla volta della Calabria. In prima fila sul pullman sociale c'era Roberto Taurino, che desidera fortemente piazzare l'ultimo chiodo per puntellare del tutto la sua panchina. Quella panchina che ha scricchiolato pericolosamente a margine delle battute d'arresto a Monopoli e Latina. In conferenza stampa ha lasciato intendere di avere le idee ben chiare sull'undici iniziale. Gli interpreti per dare forma all'ormai rodato 4-3-3 non dovrebbero riservare particolari sorprese. In porta tornerà Marcone, che ha riposato lasciando il posto a Pane nel turno infrasettimanale. In difesa Illanes è recuperato a tutti gli effetti, ma l'Avellino è reduce da due match con la porta inviolata e lo stesso allenatore salentino ha sottolineato di non voler rinunciare a chi ha fatto bene, al netto di qualche sbavatura, nelle ultime uscite. Avanti tutta, dunque, con il tandem di centrali composto da Moretti e Aya.

A destra rientrerà Ricciardi mentre a sinistra toccherà a Zanandrea, che ha dimostrato di essere in gran forma. Il migliore in campo contro la Fidelis Andria, a prescindere dal gol qualificazione. Auriletto è una risorsa preziosa, si è fatto apprezzare per la sua versatilità adattandosi e ben figurando da terzino sinistro e destro, ma archiviate quattro gare da titolare si accomoderà in panchina. A centrocampo c'è uno dei due ballottaggi di formazione, quello più equilibrato. Matera sembra a oggi più sul pezzo di Franco. La sua maggior attitudine in fase di interdizione potrebbe rivelarsi la marcia in più sufficiente a farlo preferire. Con l'inamovibile e insostituibile Casarini in cabina di regia sarà Dall'Oglio, da mezzala sinistra, a completare il settore nevralgico. In attacco ancora out gli acciaccati Di Gaudio, Kanoute e Guadagni.

Il tridente Ceccarelli, Trotta, Russo è ormai affiatato ma occhio a Murano. Ha fatto bene lo scorso martedì dimostrando che quando ha la possibilità di giocare fronte porta è un calciatore decisamente più incisivo che nelle vesti di punta centrale. Dovrebbe invece trovare minuti in corso d'opera Micovschi, che ha lanciato timidi segnali di risveglio nella kermesse tricolore di categoria e può rappresentare un'arma da sfruttare per imprimere accelerazioni quando i dirimpettai saranno più stanchi. Saranno circa 250 i supporter al seguito dell'Avellino. Ovviamente ben al di sotto dei quindicimila che l'11 maggio 2003 si presero l'intero stadio per spingere il lupo alla conquista della promozione in B, ma questa è un'altra storia. Una storia da vivere con lo sguardo proiettato al futuro e non più al passato, diventato, con l'andare del tempo, una zavorra più che un comprensibile motivo d'orgoglio. Servirà un Avellino operaio, che badi al sodo e non si specchi nel suo blasone per far sostenere con profitto un esame di maturità di quelli duri ma indicativi. Un test per capire se davvero il gruppo ha imparato la lezione dello spirito che serve per indossare questa maglia ed ambire a primeggiare in Lega Pro.