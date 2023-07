Full immersion. Non solo come alla fine delle sedute di allenamento, nel fiume Aventino, che scorre alle spalle dello stadio "Angeli di Palena". L'Avellino si è tuffato a capofitto nella preparazione precampionato mandando in archivio le prime due sessioni di lavoro in ritiro scivolate via tra piscina, palestra, campo e bagni ristoratori nel gelido corso d'acqua a due passi dal rettangolo di gioco.

in città, poi partenza per Montella A Palena si comincia a sudare, relax per i lupi nelle acque dell'Aventino

L'ideale per tonificare i muscoli e sfuggire al caldo che dà tregua solo con il calare del sole quando le temperature precipitano rendendo l'aria fresca e consentendo di dormire bene.

Un aspetto fondamentale per recuperare energie indispensabili dati i carichi di lavoro da sostenere, divisi nel corso delle due sedute di sessioni di fatiche quotidiane, iniziate ieri e che saranno ripetute da oggi a venerdì, vigilia del test contro una rappresentativa locale.

Sia di mattina sia di pomeriggio il primo ad arrivare sul manto in erba naturale dove i biancoverdi suderanno fino al prossimo 30 luglio è stato Massimo Rastelli che ha ispezionato ogni angolo della superficie di gioco: in perfette condizioni.

Concentrazione che ha lasciato spazio alla carica con cui ha dato indicazioni ai suoi uomini a margine di intense parti atletiche supervisionate dai preparatori Fabio Esposito e Pietro La Porta.

Rastelli non può che essere soddisfatto di essere ripartito da un organico in cui sono stati tenuti fuori, almeno per ora, tutti gli esuberi. Può rivolgere le sue attenzioni solo ai calciatori che rientrano nel progetto come l'attaccante classe 2001 Lorenzo Sgarbi, che ha raggiunto i suoi nuovi compagni di squadra non appena è stato ufficializzato il suo arrivo in prestito dal Napoli.

Rastelli non ha potuto, invece, contare su Cosimo Patierno.

Via alle scaramanzie di rito perché c'è bisogno pure di un pizzico di fortuna e la storta rimediata "pronti, via" a Venticano dall'ex centravanti della Virtus Francavilla induce ai debiti scongiuri.

L'incidente di percorso non ha di certo minato l'entusiasmo del bomber, che ha postato una storia su Instagram dal fiume esibendo con orgoglio il logo sociale sul suo pantaloncino.

Un po' come gli era capitato qualche giorno fa quando, prima di immergersi nella nuova avventura, aveva incrociato nella sua Puglia, a Torre Canne, il re dei bomber Erling Haaland. L'incontro ad un evento d'alta moda organizzato da un amico del nuovo attaccante dei lupi.

Palena, invece, Patierno è stato raggiunto dopo qualche giro di campo da Antonio Matera, che sta smaltendo i postumi di una febbre che gli ha fatto saltare il pre-ritiro in Irpinia.

A completare l'elenco degli indisponibili i lungodegenti Marcello Trotta e Raffaele Russo, che stanno seguendo il programma di riabilitazione successivo ai rispettivi interventi chirurgici, Antonio Pizzella, Lorenzo Moretti e Davide Mazzocco: non al top della forma e dispensati dalla parte tecnico-tattica.

«Non do percentuali sul completamento della rosa ma ci sono caselle ancora da riempire. In ritiro valuterò se dare indicazioni ai direttori, c'è ancora un mese e mezzo di mercato» ha spiegato Rastelli che con Rossi si è subito dedicato alla cura maniacale dei dettagli relativi a difesa e attacco. Rossi ha consegnato le casacche rosse a Cancellotti, Mulè, Benedetti e Falbo incaricando Tito e De Simone di mettere dentro palloni da allontanare con colpi di testa al termine di movimenti sincronizzati della linea a 4.

Alle loro spalle David Dei, tornato nello staff, ha messo sotto torchio Simone Ghidotti, Pasquale Pane e Salvatore Tammaro. Sul versante opposto, Rastelli ha spiegato a centrocampisti, trequartisti e attaccanti quanto sia importante per chi ha la palla decidere in maniera celere come giocarla in verticale e la rapidità di pensiero per chi attacca lo spazio: cruciale per capire come e dove scattare.

Lores Varela alle spalle di Marconi e Plescia, D'Amico dietro a Sgarbi e Fusco i primi terzetti offensivi innescati da Dall'Oglio, Palmiero, Maisto e D'Angelo. Ritmo, intensità e voglia di riscattarsi pressoché palpabili: il quinto Avellino targato Massimo Rastelli, palesemente desideroso di riscatto, sta nascendo così. Anche sotto gli occhi di Luigi Condò. Il direttore sportivo si è a lungo intrattenuto a colloquio con il collaboratore tecnico Marco Cossu facendo le veci di Giorgio Perinetti e Pierfrancesco Strano, che sono rimasti in città per perfezionare altre operazioni in uscita: salutato Auriletto, passato al Renate, e Illanes che sta per riabbracciare Braglia al Gubbio, Marcone si è accasato al Sorrento, mentre Franco ha sposato il progetto Turris. Il Vicenza, infine, ha effettuato un sondaggio per Zanandrea.