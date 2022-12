Sarà un piacere tornare ad Avellino ma mi dispiace tanto che non ci saranno i tifosi. Ho lasciato il campo in erba naturale e lo ritroverò in erba sintetica. Di anni ne sono passati, ma non c'è tempo per perdersi nei ricordi. Ci aspetta una partita molto importante. Diaw Doudou, allenatore della Fidelis Andria ed ex difensore dell'Avellino sa bene che domenica prossima (ore 17:30) al Partenio-Lombardi non sarà tempo di amarcord: «Incontreremo una grande squadra, in salute, ma anche noi stiamo bene a abbiamo fatto cose egregie tolta la partita di domenica scorsa contro la Juve Stabia. Siamo usciti sconfitti prendendo un gol che non sappiamo neppure noi come siamo riusciti a subire. Verremo a fare la nostra partita, con rispetto nei confronti di un avversario costruito per centrare il salto di categoria ma senza nessuna paura».

APPROFONDIMENTI Tante promesse sotto l'albero dell'Avellino Avellino in formazione anti Andria Garetto ci sarà Avellino, lupi «all'aperto» si rivede di Gaudio

Doudou ha giocato con l'Avellino in Serie B nella stagione 2008/2009 prima del fallimento dell'Unione Sportiva targata Pugliese. Ventisei presenze e un gol (in trasferta contro l'Albinoleffe) in campionato, una in Coppa Italia: Non sono rimasto in contatto con nessuno dell'epoca. Fu ovviamente un'annata travagliata per via delle difficoltà a livello societario ma, pur retrocedendo, noi facemmo sempre il nostro dovere. Avellino è una città in cui io e la mia famiglia ci siamo trovati bene.

Tornando alla stretta attualità, uno strano scherzo del destino ha voluto che per Doudou la prima volta su una panchina tra i Pro si materializzasse subentrando a un altro ex difensore dei lupi, Mirko Cudini. Doudou lo ha rilevato dopo il pari con la Gelbison e in sei partite la Fidelis ha perso solo due volte a fronte di due vittorie e altrettanti pareggi. Bilancio in perfetto equilibrio così come quello che Doudou palesa nel raccontare le sue sensazioni per un'occasione importante per il prosieguo della sua carriera.

«Questa esperienza la sto vivendo con molta serenità. D'altronde, sono già dieci anni che alleno. A Gravina ho già vissuto una parentesi importante in D. Ho fatto tutta la trafila del settore giovanile tra Bari e Fidelis Andria, senza avere fretta di arrivare dove sono. La mia filosofia è che non è difficile raggiungere determinate mete professionali, ma ciò che è davvero fondamentale è consolidarsi. Detto ciò, è innegabile che questa per me è una grande chance. Sto cercando di giocarmela bene. Inizialmente avrei dovuto traghettare la squadra nelle mani di un altro allenatore, ma sono felice che mi sia stato chiesto di andare avanti almeno fino al prossimo 30 giugno con l'obiettivo di salvare la squadra. Siamo passati alla difesa a 4, abbiamo una precisa identità tattica e stiamo giocando un buon calcio.

Doudou contro Rastelli, spazio a una sfida nella sfida ovviamente inedita. L'Avellino ha una rosa allestita per disputare un torneo di vertice tra i giocatori che sono a disposizione e che non lo sono. Chiaramente, Rastelli non devo presentarlo io. Non è arrivato a guidare il Cagliari in Serie A per caso. Sarà stimolante affrontarlo. Testa ad Avelino-Fidelis Andria in un campionato in cui non si può davvero dare nulla per scontato: I numeri e le partite, non io, dicono che tolto il Catanzaro che è di una categoria superiore tutti possono vincere e perdere contro chiunque. La classifica è corta e potrebbero non bastare 40 punti per salvarsi. Nato il 31 ottobre a Pikine, in Senegal, Doudou sta seguendo i Mondiali come tutti gli appassionati: All'inizio sono stato totalmente assorbito dal lavoro con la Fidelis Andria e non ho avuto modo e tempo di vedere le partite, finanche del mio Senegal. Penso che i ragazzi siano arrivati dove potevano uscendo agli ottavi contro l'Inghilterra. Non credo che una nazionale africana sia ancora pronta per vincere il Mondiale. Vedremo oggi il Marocco cosa riuscirà a fare contro il Portogallo, ma ho i miei dubbi sul fatto che possano andare ancora avanti.