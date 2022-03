Lupi in emergenza contro il Catania: il recupero è una gara tra reduci

Più che una partita di recupero, quella in programma quest'oggi al Partenio - Lombardi alle 14.30 tra Avellino e Catania, sarà una gara tra i reduci di due squadre in difficoltà. Se gli etnei di Baldini, ancora storditi dalla manita rimediata in pieno volto dal Foggia di Zeman, lamentano le pesanti assenze dei gioielli Moro e Greco, i biancoverdi di Gautieri di certo non sorridono per la lunga lista degli indisponibili: il febbricitante...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati