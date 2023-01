Un pari dal sapore di legno. Avellino e Monopoli non sono andate oltre lo 0-0 al Partenio-Lombardi. Il risultato inganna. Sono mancati solo i gol. L'ottavo appuntamento utile consecutivo dei lupi è coinciso con il secondo pari di fila dopo l'1-1 ad Agropoli contro la Gelbison.



Risultato bugiardo, difficile stabilire del tutto per chi, in un pomeriggio in cui non sono mancate le sorprese sin dal momento della consegna delle distinte ufficiali a partire dall'impiego di Marcone tra i pali. Pane si è accomodato in panchina: ha accusato un fastidio a un flessore nel corso della rifinitura. Un acciacco non rivelato con anticipo agli avversari facendo leva sulle porte chiuse. Carte coperte fino alla fine anche con l'ausilio della pretattica nel corso della conferenza prepartita quando Rastelli non ha lesinato parole d'elogio per Trotta, ma alla fine ha scelto di rinunciare in avvio proprio a lui optando per Russo e Di Gaudio. Schierati insieme per completare il tridente con Gambale. L'attaccante è tornato titolare a distanza di tre giornate al pari di Auriletto in difesa, preferito a Moretti contro ogni pronostico della vigilia: l'ex Pro Vercelli ha giocato in coppia con Aya al centro del pacchetto arretrato. Non è stato da meno Pancaro, che ha adottato un 4-2-3-1 con Manzari, Rolando e Giannotti alle spalle dell'unica punta Starita. Solo tra i rincalzi l'ex Fella. Prima del fischio d'inizio attimi di commozione tra campo e tribuna stampa. Di Gaudio e Aya, nelle vesti di capitano e vice capitano, hanno deposto fasci di fiori sotto la Curva Sud in memoria di Roberto Bembo e Stefano Landolfi. Nel contempo è stato ricordato il collega Cesare Ventre.

Fosse stato un incontro di pugilato sarebbe stato difficile assegnare la vittoria a una delle due squadre. E sì perché l'Avellino è partito bene andando a pressare alti i portatori di palla avversari per impedir loro di ragionare, ha recuperato tanti palloni e collezionato una serie di palle-gol. Auriletto ha impegnato di testa Vettorel costringendolo ad alzare un suo colpo di testa su cross dalla sinistra di Tito. Poi i biancoverdi, con la terza maglia nera indossata in segno di lutto, hanno nuovamente sfiorato il vantaggio con una sassata di Casarini, di poco a lato, e un'incornata in tuffo di Di Gaudio su invito di Maisto. Ma è stato il Monopoli a sciupare il potenziale colpo del ko con Rolando, che ha approfittato di un buco di Aya sparando, però, incredibilmente alto a tu per tu con Marcone. Poco prima Russo aveva rinunciato a un calcio di rigore in movimento preferendo un velo con cui avrebbe voluto smarcare D'Angelo, preso in controtempo.

La chiusura di frazione di gioco è stata di marca pugliese. Giannotti è stato sempre più una spina nel fianco per Rizzo e Aya. Rolando ha provato a farsi perdonare scaldando i guanti di Marcone con un destro secco. Al riposo sullo 0-0, si è ripreso da dove si era lasciato. Rolando ha sfondato sulla destra e ha toccato rasoterra per Giannotti, anticipato da Auriletto e Rizzo, che ha sfiorato l'autorete nel tentativo di rifugiarsi oltre la linea di fondo. Brivido attenuato da una posizione di fuorigioco segnalata con ritardo dall'assistente di linea Castro di Livorno. Fatica per contenere le incursioni dei trequartisti laterali interrotte da una clamorosa doppia chance sul fronte opposto. In un respiro palo di Russo, su punizione perfetta, e traversa di Gambale: inzuccata quasi letale su assist di Tito, frustrata da un gran riflesso di Vettorel. Poco dopo Rastelli ha avvicendato il centravanti con Kanoute provando a sfruttare la sua velocità e freschezza. Il senegalese ci ha subito provato con una battuta al volo dai venticinque metri, che si è spenta sul fondo.

Gradualmente e inevitabilmente le energie spese hanno inciso sulla lucidità delle giocate, nonostante il tentativo di gettare il cuore oltre l'ostacolo, soprattutto da parte dei locali. Maisto è stato anticipato in maniera provvidenziale mentre si apprestava a ribadire in rete un tiro-cross del subentrato Zanandrea, respinto centralmente dall'estremo difensore ospite. L'altalena di emozioni si è conclusa con Starita che, stremato da un contropiede a tutta velocità innescato da una palla persa di D'Angelo, ha sparato alle stelle graziando Marcone. Lo ha imitato ancora una volta Rolando. L'ultimo sussulto di una partita vibrante, che ha ribadito che a questo Avellino basterebbe poco dal mercato per compiere un salto di qualità. La palla torna alla proprietà e al ds De Vito, di nuovo aspramente contestati.