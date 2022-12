È un punto (0-0) conquistato a fatica e con i denti stretti quello che consente all'Avellino di allungare la striscia di risultati utili consecutivi e di tenere ancora intatta la distanza di tre punti col Monterosi. Certo, continua a passettini il percorso dei biancoverdi che speravano di chiudere il girone d'andata in ben altra posizione, magari a ridosso delle primissime posizioni di classifica. Invece questa prima parte di stagione ha detto che le prime tre della classe hanno un altro passo (in particolare le due calabresi) e bisogna crescere ancora.

La partita del Rocchi lo ha dimostrato. Padroni di casa che ci hanno provato in tutti i modi prendendo il sopravvento nella ripresa chiudendo gli uomini di Rastelli nella propria metà campo nell'ultima mezz'ora di gioco. Sarà soddisfatto il tecnico Menichini, che non ha nulla da recriminare per quanto riguarda la prestazione dei propri calciatori che hanno provato a vincerla con tante soluzioni, sia quella del tiro dalla distanza che sfruttando il gioco aereo ma si sono trovati di fronte l'estremo difensore dell'Avellino presente in ogni situazione. Primi 45 minuti che hanno visto un Avellino in crescita col passare del tempo, dopo un inizio un po' in difficoltà ed in cui il Monterosi ha a più riprese sfiorato il vantaggio. Nella ripresa netto il predominio dei laziali che non sono riusciti a prevalere trovando il primo 0-0 della stagione alimentando la striscia positiva tra le mura amiche di Viterbo anche se ha trovato una sola vittoria nelle ultime 8 giornate.

Menichini conferma il 3-5-1-1 con Parlati a supporto dell'unica punta Costantino e Di Paolantonio a sfruttare le incursioni di Piroli e Cancellieri. Rastelli lancia il tridente formato da Murano, Gambale e Russo. L'inizio è vivace da ambo le parti con i padroni di casa che puntano a sfruttare le fasce e si portano in avanti conquistando subito un corner. Dopo sei minuti Costantino è caparbio nel liberarsi dalla marcatura di Moretti e il pallone arriva sui piedi di Parlati che ha poco tempo per coordinarsi e colpisce come può trovando la pronta opposizione di Pane che gli nega il gol. Sul ribaltamento di fronte è Dall'Oglio ad andare vicino alla rete; Franco dalla trequarti disegna un cross sulla testa del centrocampista che manda fuori non di molto. Poi Casarini ci prova dalla distanza ma spara altissimo mentre Costantino impegna con un rasoterra Pane che si fa trovare pronto. Superato il quarto d'ora le due squadre tirano i remi in barca e studiano le giuste misure per sbloccare l'incontro, Rastelli inverte le due ali d'attacco con Russo che passa a sinistra ed impegna subito il giovane Moretti, il classe '03 è alla prima stagionale in campionato dopo aver debuttato in coppa, pallone che poi arriva a Casarini il quale ancora una volta non trova lo specchio di porta. Gli ospiti ci provano poi con una serie di calci d'angolo dove Auriletto prima trova la deviazione provvidenziale di Mbende e poi commette fallo sul successivo corner.

La ripresa inizia con una clamorosa occasione a testa. I lupi con Casarini che raccoglie una punizione velenosa di Russo ma non riesce a ribadire in rete da pochissimi passi, e Piroli allontana; mentre i padroni di casa rispondono con Parlati che da fuori area impegna Pane, il quale non trattiene il pallone sul quale si avventa Costantino ma è provvidenziale l'estremo difensore degli irpini a deviare in corner. Cerca di sfruttare anche i palloni aerei il Monterosi con Cancellieri che trova l'incornata da dentro l'area da parte di Borri, che sugli sviluppi di un corner viene trovato dal terzino sinistro con il pallone che termina di poco alto sulla traversa.

Rastelli deve correre ai ripari con i suoi che si fanno cogliere di sorpresa su una verticalizzazione improvvisa per Costantino che si invola verso l'area di rigore ma è provvidenziale la diagonale difensiva profonda di Tito che stoppa la conclusione del centravanti. Avellino che non riesce più a ripartire con il Monterosi che prende il sopravvento senza però sbloccare l'incontro.