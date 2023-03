Ospiti in casa propria. E' la strana sensazione che tifosi e calciatori biancoverdi proveranno questa sera quando metteranno piede al Partenio Lombardi. Nella sacralità di uno stadio che mostra tutti i segni del suo mezzo secolo, a fare gli onori di casa saranno gli affittuari del Giugliano con i tifosi partenopei sparsi in tribuna Montevergine, dove potranno accedere anche quelli di fede irpina, e nello spicchio di Curva Nord, usualmente riservato agli ospiti.

Con la tribuna Terminio accessibile solo ai rappresentanti della stampa e allo squalificato Massimo Rastelli, invece, lo zoccolo duro della tifoseria biancoverde prenderà posto in Curva Sud per assistere ad un match davvero inedito dopo quello disputato a porte chiuse nel girone di andata.

Il 13 novembre scorso, all'indomani degli incidenti di Foggia, il Giugliano riuscì addirittura ad infliggere la prima sconfitta interna all'allenatore di Pompei grazie ad una giocata di Gladestony. Diciotto partite dopo l'Avellino ha migliorato la sua classifica passando dal quintultimo posto al decimo, ultimo gradino per i playoff condiviso con il Francavilla. Il Giugliano, invece, come era prevedibile ha lasciato la quinta piazza ed è scivolato alla tredicesima con appena due punti sotto i lupi. Paradossalmente, però, mentre i tigrotti di Di Napoli sono in linea con il programma salvezza, i lupi di Rastelli sono in grande affanno rispetto agli investimenti della proprietà e alle aspettative di inizio stagione.

Di conseguenza i punti in palio stasera diventano oro soprattutto per Marconi e compagni chiamati a scalare la classifica dopo le quattro sconfitte consecutive che hanno preceduto la vittoria di domenica contro il Foggia. Una gioia che potrà essere definita tale solo dando un seguito vittorioso con la gara di stasera. Conferma non semplice da conseguire sia per il valore dell'avversario, che del sintetico del Partenio Lombardi conosce pregi e difetti, sia per le difficoltà fisiche di alcuni elementi a disposizione di Rastelli. Un handicap ormai evidenziato a più riprese dal calo di rendimento registrato persino domenica scorsa contro il Foggia.

Anche per questa ragione Massimo Rastelli, che lascerà per una sera la sua panchina al vice Dario Rossi, ha deciso di applicare un turn over abbastanza spinto apportando novità in tutti i reparti.

Almeno cinque i cambi previsti per dare brio al suo undici. In difesa, davanti al confermato Pane, toccherà ad Auriletto e Rizzo scambiarsi il testimone con Moretti e Ricciardi, mentre per Benedetti e Tito si profila la conferma per mancanza di alternative. Diversamente in mediana Antonio Matera farà rifiatare l'affaticato Casarini pronto a subentrare a gara in corso soprattutto in luogo di D'Angelo e Mazzocco che stanno gradatamente acquistando una forma accettabile. Dove si profilano grandi manovre è nel settore avanzato. Qui il rientrante Kanoute, dopo aver scontato le due giornate di squalifica, smania dalla voglia di riscattarsi mentre Antonino Di Gaudio potrebbe avere una chance dall'inizio per sfruttare il suo magic moment legato al gol vittoria realizzato nel recupero contro il Foggia. A far posto ad entrambi, almeno inizialmente, potrebbero pertanto essere sia Russo che Trotta. Diversamente nel ruolo di terminale offensivo Michele Marconi, 4 reti in 7 gare in biancoverde, appare inamovibile. Il bomber toscano, seppur affaticato, è ormai divenuto già indispensabile nello scacchiere di Massimo Rastelli. Avendo intenzione di riproporre il più offensivo ma anche più dispendioso 4-3-2-1, comunque, è chiaro che l'ex Sudtorol e i due compagni di reparto che avrà a sostegno saranno chiamati a ripiegare spesso quando il pallone sarà tra i piedi dei calciatori del Giugliano. Di conseguenza per Diego Gambale, sostituto naturale di Marconi, va messo in preventivo un impiego par time. Per tenere tutti sulla corda, tuttavia, ad eccezione del degente Dall'Oglio, Rastelli ha preferito convocare tutti gli effettivi a sua disposizione riservandosi di comunicare la formazione iniziale solo nel corso della riunione tecnica di questa mattina.