Lupi straordinari, da 0-2 a 2-2 col Catanzaro: Pane para un rigore

Una gara spettacolare. L’Avellino di Rastelli tiene testa alla corazzata Catanzaro. Il match termina in pari: 2-2. Si tratta di un punto prezioso per i biancoverdi, che davanti al proprio pubblico dimostrano grinta e cuore. Per i lupi la partita inizia male. Due sberle nei primi nove minuti disorientano la truppa di casa. Il Catanzaro va in gol al quarto con Sounas e al nono con Biasci. Uno choc per tifosi e squadra. Ma il gruppo non si arrende. E al rientro dalla pausa, la musica cambia. I lupi premono sull’acceleratore. C’è voglia di recuperare. Al quindicesimo della ripresa Gambale accorcia le distanze. Venti minuti dopo Kanoute fa esplodere il Partenio-Lombardi, pareggiando i conti. I calabresi, però, non ci stanno e tentano l’arrembaggio alla porta avversaria. Vanno vicini alla rete in un paio d'occasioni. In pieno recupero la doccia fredda per l’Avellino: al quarto minuto di recupero rigore per il Catanzaro. Gomitata in volto a Cianci da parte di Illanes, che viene espulso. Al 51esimo minuto del secondo tempo, Iemmello tira dal dischetto ma uno straordinario Pane para ed evita il gol. Passano 120 secondi e c’è il triplice fischio.

AVELLINO-CATANZARO 2-2

MARCATORI: 4' pt Sounas (C), 9' pt Biasci (C), 15' st Gambale (A), 35' st Kanoute (A).

AVELLINO (4-3-1-2): Pane; Rizzo, Aya (1' st Moretti), Illanes, Tito; Franco (1' st Matera), Dall'Oglio, Casarini (30' st Garetto); Russo; Trotta (24' st Kanoute), Murano (35' pt Gambale). A disp.: Forte, Auriletto, Ricciardi, Zanandrea, Maisto, Micovschi, Ceccarelli, Guadagni. All.: Rastelli.

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Scognamillo, Brighenti, Martinelli; Vandeputte, Ghion (20' st Pontisso), Sounas (42' st Welbeck), Verna, Tentardini (21' st Katseris); Biasci (21' st Cianci), Iemmello. A disp.: Sala, Rizzuto, Fazio, Gatti, Mulé, Cinelli, Katseris, Pontisso, Curcio. All.: Vivarini.

ARBITRO: Sig. Stefano Nicolini della sezione di Brescia.