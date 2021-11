Lupi, superate l'esame Picerno Micovski preferito a Carriero

Un'altra partita che l'Avellino non può permettersi il lusso di sbagliare. Un'altra gara contro una pericolante dal rendimento altalenante come il Picerno, capace di vincere in trasferta a Castellammare e a Torre del Greco, che arriva al Partenio con le incognite annesse e connesse al cambio dell'allenatore avvenuto in settimana.

Insomma, il classico avversario da cui diffidare evitando di pensare ad un impegno apparentemente facile anche...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati