Lutto Juve Stabia per la scomparsa della mamma dei due soci Langella

Giornata di lutto in casa Juve Stabia per la scomparsa della mamma dei due soci del club stabiese, il presidente Andrea Langella ed il fratello Giuseppe. Ai due dirigenti anche il cordoglio del presidente Ghirella della Lega Pro: "La Lega Pro ed il Presidente Francesco Ghirelli porgono le più sentite condoglianze ad Andrea Langella Presidente della S.S. Juve Stabia e al fratello Giuseppe Langella socio unico del club campano, per la perdita della loro cara madre".