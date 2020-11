Il Romeo Menti illuminato per mezzora, il numero 10 al centro dell’impianto di via Cosenza. Così la Juve Stabia e Castellammare, unitamente ai tifosi che hanno esposto uno striscione in curva Sud, hanno voluto omaggiare, questa sera, l’indimenticato “Pibe del oro”, Diego Armando Maradona. Un post del club sul profilo social per ricordare il calciatore che ha saputo unire tutto il mondo del calcio: “Rimarrai sempre nei nostri cuori. Ciao Diego, unico e sempre nostro Idolo! #forzajuvestabia #CIAODIEGO”

