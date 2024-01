La voglia è tanta. La voglia ha una sola direzione: dimenticare il passato e guardare dritto al futuro prossimo. Il Foggia si avvicina, ancora una volta si giocherà di sabato sera alle 20.45, e l'obiettivo è soltanto uno.

Dimenticare quel gol al 92', quella doccia gelata che ne è seguita e concentrarsi su quello che si deve e può fare per non fermare la corsa al primato.

L'Avellino d'altronde è forte dei suoi 21 punti in trasferta (solo la Casertana a quota 23 ha fatto meglio), e delle ultime tre prestazioni contro Latina, Crotone e Benevento nelle quali ha mostrato concretezza, cinismo, un gioco mai banale e soprattutto non ha incassato neanche un gol. La certezza è che allo Zaccheria non ci sarà Chicco Patierno, squalificato insieme al vice di Pazienza Antonio La Porta che durante il derby con gli stabiesi si è beccato un cartellino rosso. Per quello che si è visto nel secondo allenamento a porte aperte - ma c'è ancora tanto tempo davanti - Marconi è favorito su Gori come sostituto del numero 9. Il motivo è semplice: l'ex attaccante della Reggina, che tra l'altro proprio con la maglia del Foggia fece il suo esordio tra i professionisti nel 2018, ieri ha svolto allenamento differenziato insieme a Varela.

Lo stesso Pazienza nel post gara di sabato aveva svelato la sua assenza nella girandola delle sostituzioni. «Ha avuto un problema muscolare durante la rifinitura e non abbiamo potuto utilizzarlo».

E così recuperarlo gradualmente è l'obiettivo dello staff tecnico che lo tiene sotto osservazione insieme all'uruguaiano, leggermente affaticato. «Mi piace non dormire la notte per la possibilità che ho, soprattutto in attacco». Le parole del tecnico sono giuste anche per questo caso visto che se Gori dovesse recuperare i dubbi restano.

Marconi dal canto suo è reduce da una lunga assenza: nelle ultime cinque partite ha giocato cinque minuti, quelli con il Taranto. Poi nulla più se non la carica che ha comunque dato ai compagni, vedi l'abbraccio con Sgarbi a Latina oppure il nervosismo mostrato nei confronti dell'arbitro durante il match con la Juve Stabia.

L'attaccante toscano appare sempre positivo, motivato, pronto a dare una mano e convinto sostenitore del progetto.

Sorride di più Marconi proprio come Raffaele Russo che, passo dopo passo, sta cercando di ritrovare la condizione migliore, fastidi e ricadute permettendo. Il tecnico di San Severo aveva detto che in questa settimana sarebbe tornato in gruppo e così è stato.

Durante la partitella Russo non ha avuto paura dei contrasti, (Ghidotti si è scontrato con un compagno e ha rimediato una botta in testa ma dopo il soccorso dello staff medico si è ripreso seppure un po' intontito) e ha giocato a viso aperto offrendo spunti interessanti, segno che il peggio è passato ed ora c'è solo spazio per la voglia di ritornare a buoni livelli.

Da lui in fondo dipende l'arrivo o meno del piano B dopo che Ernesto Starita ha preferito il Benevento all'Avellino.

Perinetti ed i suoi collaboratori non vogliono sbagliare le mosse, stanno valutando tutto con la massima attenzione ed il confronto con Pazienza è quotidiano. Da Palermo continuano a rimbalzare le voci, smentite in Irpinia, di un possibile arrivo di Nicola Valente ('91). Un profilo che piace è quello di Mattia Tascone, centrale del Cerignola classe 2000, con trascorsi nelle giovanili biancoverdi. In uscita ieri sono stati ufficializzati gli addii di Sannipoli e Maisto, ceduti in prestito al Pineto ed al Potenza.

Si cerca una sistemazione per Mazzocco: ha lavorato a parte e si è fermato a lungo a parlare con il diesse Condò, mentre Federico Casarini è vicino alla Virtus Francavilla. Dopo aver detto no al Brindisi ha trovato l'accordo con il club pugliese, due anni di contratto, e per salutare i compagni li ha invitati tutti a cena. Il Rustikus di Serino ha aperto le porte solo per l'Avellino di cui i proprietari Angelo Cione e Michele De Piano sono da sempre grandi e fedeli tifosi.