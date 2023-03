Isolati nel silenzio del Partenio Lombardi, i biancoverdi sono da giorni impegnati tra intense sedute di allenamento, che hanno soprattutto l'obiettivo di migliorare la condizione fisica di qualche singolo in affanno, e interminabili riunioni tattiche, in cui non stanno mancando confronti tra le parti per far emergere problemi collettivi legati alle diverse situazioni di gioco.

Di colpo la convinzione maturata contro il Crotone di aver trovato nel 4-3-2-1 il giusto assetto tattico ha lasciato il posto alle insicurezze e al rispolvero del vecchio 3-5-2.

Due sistemi di gioco diversi ma da interpretare quasi con le stesse pedine. Due strategie che Rastelli sta in questi giorni facendo ripassare ai suoi ragazzi senza svelare quale sarà la sua scelta di domenica. Indecisione comprensibile perché se da un lato lo speculare 3-5-2 al Foggia di Somma offrirebbe maggiore equilibrio in ogni parte del campo, lasciando al duello tra i singoli le sorti della contesa, il 4-3-2-1 vedrebbe i lupi schierati a trazione anteriore con Russo e Trotta alle spalle di Michele Marconi.

Diversamente come accaduto a Catanzaro, al fianco dell'ex Sudtirol ci sarà il solo Russo con Ricciardi e Tito sulle corsie laterali pronti a sostenere la fase offensiva, ma anche i due interni di centrocampo (D'Angelo, Mazzocco e Matera si giocano due posti) pronti ad inserirsi. In difesa, con Auriletto squalificato e Aya che solo ieri è rientrato in gruppo dopo un mese, non ci sarebbe alternativa a Sottini al fianco dei superstiti Moretti e Benedetti.

In caso di ritorno all'assetto a quattro, invece, il sacrificato sullo scacchiere iniziale sarebbe proprio Sottini che farebbe posto a Trotta.

Logicamente con un attaccante in più e un difensore in meno Ricciardi e Tito avrebbero meno licenze per spingersi in attacco a sostegno di un Marconi alla ricerca del primo gol al Partenio Lombardi.

L'ex Sudtirol, 3 reti in 6 gare finora disputate con la maglia biancoverde, contro Crotone, Viterbese e Francavilla è stato perseguitato anche da un pizzico di sfortuna.

Da bomber di razza quale ha dimostrato di essere in una carriera costellata da 430 presenze tra i pro e 113 gol è facile scommettere che, ben presto, riuscirà a infrangere pure questo tabù. Intanto, si mostra altruista: «Il gol fa sempre piacere- ha detto- ma sono qui soprattutto per contribuire con i compagni al successo della squadra». Successo che passa inevitabilmente per il suo innato fiuto del gol che ha sempre dimostrato di avere fin dal 2007, anno del suo esordio nella Primavera dell'Atalanta in cui venne spesso paragonato a Pazzini.