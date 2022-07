Matino e Vimercati: la Juve Stabia blinda la retroguardia

Matino e Vimercati, due colpi in difesa per la Juve Stabia alla vigilia della partenza per il ritiro, previsto da lunedì 25 al 6 agosto. Ad annunciare i due innesti nella squadra di Colucci i comunicati ufficiali del club: “La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del difensore Emmanuele Matino, classe ’98. Il calciatore, nativo di Napoli, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Latina. Tra le altre, ha vestito le maglie della Nocerina, del Parma, del Potenza e della Cavese. Queste le sue prime dichiarazioni: “Castellammare di Stabia, che piazza! Appena ho ricevuto la chiamata, non ho esitato e ho detto subito di sì. Per me è un onore essere qui. Sono a disposizione del mister e dei compagni”.

«La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del difensore Alessandro Vimercati, classe ’02. Il calciatore, natio di Sesto San Giovanni, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Lecco e ha vestito anche la maglia del Novara. Queste le sue prime dichiarazioni: “Questa è per me una grande opportunità. Arrivo in una magnifica piazza come quella di Castellammare di Stabia. Cercherò di ripagare la fiducia con impegno e dedizione».