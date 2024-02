Menichini sprona la Turris: «Ragionare, soffrire e lottare da quadra»

Cruciale sfida salvezza per la Turris, che in un Liguori deserto – su disposizione del Prefetto – affronterà il Foggia degli ex Tascone e Santaniello. «Sarà una gara difficile, come tutte del resto in questa fase della stagione», analizza a margine della rifinitura il tecnico corallino Leonardo Menichini. «Il Foggia era partito in questo campionato con ben altri obiettivi, puntava con decisione ai playoff e non so cosa sia poi successo, ma a gennaio si è rinforzata in maniera importante. Sarà insomma una partita complicata ma noi dobbiamo guardare solo in casa nostra, puntando a fare prestazione e punti».

Positivi, per il tecnico, i recenti interventi sul mercato, perfezionati quasi a ridosso del gong: «Abbiamo una rosa più ampia, che offre certamente più scelte.

Sono arrivati giocatori importanti e questo dimostra che la società ha fatto tutto quello che c’era da fare per migliorare la squadra. Poi è chiaro che sarà il campo a dire se e quanto siamo davvero migliorati, anche perché a gennaio è cominciato un altro campionato».

Sulla questione minutaggio: «Voglio ribadire un messaggio a tutti, dalla piazza alla squadra: con me gioca chi merita. Se giocano i giovani è perché mi danno più garanzie. Dalla società non ho avuto nessun obbligo o vincolo in termini di minutaggio giovani: faccio le scelte che reputo migliori. Scelgo liberamente, perché sono sempre stato libero. La verità di fondo è una sola: questa squadra deve dare di più, non conta l’avversario e non esistono partite proibitive, prova ne è il fatto che a Picerno siamo stati in gara fino alla fine. Adesso l’io non conta, dobbiamo mettere il primo posto il noi e ragionare e giocare da squadra. È questo l’atteggiamento che può fare la differenza e determinare vittorie o sconfitte».

Liguori chiuso contro il Foggia: «Questo spiace davvero tanto. Vorrà dire che sarà un motivo in più per fare una gran prestazione e portare punti a casa. Volere è potere. Se siamo disposti a soffrire, a pensare e soffrire da squadra nessun risultato è precluso».