Il Benevento ha in pugno Filippo Nardi. Marcello Carli ha incassato anche il sì del centrocampista della Reggiana, che si è convinto ad accettare il declassamento ed è pronto a sposare il progetto tecnico del club sannita. Dopo un iniziale e fisiologico tentennamento, visto che Nardi lo scorso anno in maglia granata aveva conquistato la promozione in B arrivando primo nel girone B e distinguendosi come uno dei mediani più forti (5 gol e 3 assist al suo attivo, è stato anche premiato con miglior giocatore della stagione dai tifosi emiliani), il ragazzo ora è disponibile a vestire il giallorosso.

Nardi, che è nella scuderia Tmp (l'agenzia Tinti-Montipò-Pari), è gestito in prima persona da Tullio Tinti, che adesso sta lavorando all'accordo economico con la società, ma non si dovrebbe impiegare molto a definirlo. Un po' più complicata la formula del trasferimento, considerato il fatto che il cartellino di Nardi è di proprietà della Cremonese, che lo ha girato, per il secondo anno di fila, in prestito alla Reggiana, ma stavolta inserendo l'obbligo di riscatto in caso di salvezza. Una quadra si troverà: il Benevento, così come accaduto con Lanini, potrebbe subentrare nel prestito, del quale però andrebbe definita la tipologia. In ogni caso la tavola è apparecchiata e l'affare in via di chiusura.

Il Benevento, prima dell'accelerata decisiva, attende di completare qualche altra uscita, ma non è detto. Alla fine Nardi può arrivare a prescindere, per non rischiare di perderlo (le intromissioni di altri club sono dietro l'angolo). Anche perché la cessione di Tello comunque è a un passo per via del Catania che non ha mai nascosto di volerlo fortemente. Gli etnei, l'altro ieri, hanno anche provato a inserire nella trattativa, dopo aver incassato il no per Chiricò qualche settimana fa, il centrocampista offensivo Michele Rocca. Un giocatore che guadagna 120mila euro annui e che al Benevento sarebbe costato 60mila euro per 6 mesi ma la risposta è stata la stessa: niente scambi perché la dirigenza i calciatori se li vuole scegliere funzionali all'idea di gioco dell'allenatore. L'affare Tello alla fine si chiuderà lo stesso, ma senza contropartite. In questo Carli è stato chiaro con Grella, vice presidente e amministratore delegato del Catania.

Ancora stand by per Karic (non ci sono offerte) e Kubica (niente di nuovo oltre alla richiesta di prestito del Ks Cracovia), mentre quello che è ai saluti è Hamza El Kaouakibi. Il Sudtirol aspetta per oggi una risposta dal Benevento per il marocchino, che arriverà e sarà certamente positiva. Il diesse Bravo lo conosce per averlo già avuto alle sue dipendenze in Alto Adige. Ha bisogno di un laterale destro come ultima operazione e ha proposto ai giallorossi il prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. La trattativa si può considerare in fase molto avanzata e oggi si chiude. El Kaouakibi guadagnerà qualcosa in meno (il Benevento non metterà un euro di differenza) ma salirà di categoria. Tra l'altro anche la volontà del giocatore, che non sembra rientrare nei piani di Auteri, pare sia quella di smobilitare. Il fatto che anche ieri si sia allenato a parte per dei fastidi fisici può essere un segnale. Non è detto, però, che con l'uscita di El Kaouakibi il Benevento torni sul mercato per un difensore, anzi. Con Berra, Capellini, Terranova, Pastina, Viscardi e Rillo, c'è anche Meccariello che a marzo dovrebbe tornare arruolabile e quindi nel reparto si ritiene di essere a posto.

Nel frattempo, tra i movimenti di ex giallorossi, il centrocampista Luigi Fiorillo, classe 2004, è passato al Città di Sant'Agata (serie D, girone I). La mezzala classe 2000 Simone Pipolo è stata prelevata dal Gladiator (serie D, girone G). L'esterno d'attacco classe 2001 Gaetano Mancino si trasferisce al Gallipoli (serie D, girone H), che ha prelevato dalla Favl Cimini, in Eccellenza, anche il centrocampista classe 1998 Alessio Donnarumma, ex enfant prodige che il Benevento cedette all'Inter.