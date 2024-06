Con la conferma della guida tecnica, il Benevento può ora dedicarsi anima e corpo alla programmazione del prossimo campionato. Le idee sono molto chiare, l'obiettivo è quello di alzare l'asticella perché il torneo 2024/25 si prospetta ancora più competitivo di quello appena concluso, con il Catania pronto a rilanciarsi e a spendere cifre importanti, l'Avellino che intende riprovarci, il neo-promosso Trapani che mira al doppio salto. Anticipare i tempi sarà fondamentale: la società lo sa ed è già operativa sul mercato, il presidente Vigorito ha dato il suo placet alle prime operazioni in entrata. Tra queste potrebbe rientrare anche la permanenza di Amato Ciciretti, espressamente richiesto da Auteri e sul quale anche Carli ha espresso una valutazione nel complesso positiva.

Verrà data al reparto offensivo, che è quello dove lo scorso anno si sono registrate le maggiori criticità. Dovrebbero arrivare tre attaccanti, ognuno con caratteristiche diverse (un esterno destro mancino, un esterno sinistro destro di piede e un centravanti), perché si riparte anche da quelli che si sono messi in luce (Lanini), dai patrimoni da valorizzare (Perlingieri), da chi si è rilanciato e grazie al Benevento è tornato a sentirsi un calciatore (Ciciretti) e da chi merita un'altra chance per il potenziale che è in grado di esprimere (Starita). Per rinforzare gli altri reparti ci sarà tempo. Una riflessione è stata avviata anche sul sistema di gioco: l'intenzione di Auteri è quella di andare in continuità sì, ma con l'ultima gara di playoff, ovvero da quel 4-3-3 con cui il Benevento ha impressionato contro la Carrarese. Tra l'altro in organico ci sono giocatori più funzionali al 4-3-3 (modulo per cui la rosa era stata costruita all'avvento di Andreoletti) che al 3-4-3. E questo significa che per proseguire con il 3-4-3 servirebbe innestare almeno 8-9 pedine, mentre per l'assetto con la difesa a quattro potrebbero bastarne 6. Per Auteri non sarà affatto un problema, visto che i concetti da sviluppare restano più o meno gli stessi, e poi questo consentirebbe al tecnico di sfruttare una mediana a tre con elementi già rodati e abituati a giocare insieme (Pinato-Talia-Nardi), restituire un Simonetti al suo ruolo naturale (quello di mezzala e può essere un ottimo ricambio), magari capire chi tra tutti gli altri centrocampisti in organico può far parte del gruppo (Alfieri è in pole position, ma potrebbero essere valutati pure Acampora, Koutsoupias, Prisco, sembrano invece più indietro nelle gerarchie Viviani, Agazzi, Karic e Kubica).

La scelta di optare per il 4-3-3 esclude di fatto anche una eventuale proposta di rinnovo ad Improta, non a suo agio da terzino. Auteri e Carli hanno approntato una lista di calciatori da confermare oltre ad un elenco di potenziali rinforzi nei vari reparti. Niente spese folli o contratti faraonici, ma solo innesti mirati, adeguati al contesto e affamati. Calciatori di categoria, in grado di fare la differenza in Serie C, con un occhio rivolto anche alla B.

Nel frattempo fissata la sede del ritiro: neanche a dirlo si torna al "Mancini Park Hotel" da lunedì 15 luglio, il primo appuntamento in città per le visite mediche è fissato a partire dal 9 luglio. A scaglioni, nel corso di quella prima settimana, arriveranno le convocazioni per tutti i giallorossi che saranno portati in ritiro. Nettamente in anticipo rispetto alla scorso anno anche perché il 10 agosto il Benevento dovrà già scendere in campo per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia. Infine ieri mattina Carli e Auteri hanno incontrato all'"Imbriani" i calciatori (che si aspettavano di vedere anche il presidente, che però non c'era) e lo staff. Il direttore tecnico ha comunicato loro che dovranno restare a disposizione del club fino a venerdì (il rompete le righe solo a partire dal pomeriggio del 14 giugno), vedendosi ogni mattina all'Antistadio «per cominciare a mettere le basi per la nuova stagione». Chi vorrà allenarsi è libero di farlo.