Mentre le dirette concorrenti hanno trascorso il weekend a lamentarsi dei torti arbitrali (vedi Juve Stabia e Casertana, la settimana precedente era toccato all'Avellino), al Benevento è stato fischiato contro un rigore che appare inesistente. Nessuno ha gridato allo scandalo e nessuno della società ha immaginato di andare in conferenza ad attaccare la classe arbitrale o a sottolineare di essere stato penalizzato. Eppure c'è una statistica che indica che in ben 22 partite, ai giallorossi non è stato assegnato un solo penalty a favore.

Nella speciale classifica dei rigori concessi, infatti, il Benevento è desolatamente ultimo insieme al Latina. Il girone C è entrato nel vivo, la capolista Juve Stabia non ha mai vinto nel 2024 e probabilmente sente il fiato sul collo delle altre pretendenti. Solo il Benevento ha recuperato alle vespe 6 punti in 3 giornate. Il campionato è riaperto per tutte e la sensazione è che saranno quattro le squadre che si contenderanno lo scettro con 48 punti ancora in palio: Juve Stabia, Avellino, Crotone e Benevento. Chi saprà rinforzarsi meglio potrebbe spuntarla.

Il club sannita, finora, è stato chirurgico nelle operazioni di mercato, ma gli affari non si esauriscono con gli arrivi di Lanini e Starita, la rescissione di Agnello e le cessioni di Alfieri e Sorrentino. El Kaouakibi è passato al Sudtirol (manca solo l'ufficialità) in prestito con obbligo di riscatto nel caso gli altoatesini raggiungano la salvezza. La cifra fissata è di 150mila euro, e in più al Benevento spetterà anche una percentuale sulla futura rivendita stabilita nel 30%. In questo modo la dirigenza non realizza una minusvalenza rispetto al cartellino del calciatore, pagato 400mila euro a luglio del 2022.

Le uscite sono quattro in totale per adesso, ma presto toccherà anche a Tello, sempre vicinissimo al Catania, che deve solo affondare il colpo non appena farà un'uscita importante. Restano sul piede di partenza anche Karic e Kubica ma per entrambi, al momento, non si muove una foglia. Il primo continua a rimanere ai margini del gruppo. Anche ieri si è allenato a parte perché Auteri sostiene, come specificato in conferenza pre-gara domenica scorsa, che sia «con la testa al mercato». Lo svedese di origine bosniaca vuole andar via e la società è pronta ad accontentarlo, ma il suo procuratore Minieri per ora non ha portato alcuna offerta. Se dovesse arrivare una proposta congrua, verrebbe valutata. Quanto a Kubica, c'è sempre l'interesse del Ks Cracovia, che si è fatto avanti per un prestito con diritto di riscatto ma il Benevento, al momento, è interessato a cederlo solo a titolo definitivo.

Nel frattempo i nuovi problemi di cui è vittima Improta (ieri è uscito claudicante nel corso della seduta), unitamente alla richiesta da parte del suo procuratore Giuffredi per il rinnovo del contratto, stanno inducendo il Benevento a tornare alla carica per un laterale destro, il cui innesto sarebbe compensato dall'addio di El Kaouakibi. Tra i profili seguiti c'è Nicola Valente del Palermo. Come pure Davide Guglielmotti del Lecco, ipotesi che però è caduta subito per via del fatto che ha già giocato con le maglie di Reggiana e Lecco in stagione. Valente è in uscita e ha diversi club di C sulle sue tracce, ma in rosanero non sta trovando molto spazio. Carli nel frattempo è in costante contatto con Tullio Tinti per trovare la quadra in merito all'accordo economico per il centrocampista della Reggiana, che ha già detto sì al trasferimento. Da limare i dettagli e poi va definita la formula, che dovrebbe essere un prestito fino a giugno dalla Cremonese, con cui va trovato l'accordo economico per la ridefinizione del prestito con il riscatto che per la Reggiana era fissato a 120mila euro.

Tra gli ex, il mediano Emmanuele De Rosa approda all'Albanova (Eccellenza campana, girone A). Il portiere classe 2001 Francesco Stasi ha firmato con il Santa Maria La Carità (Eccellenza campana, girone B).