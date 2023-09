Via ai tesseramenti. La Casertana può finalmente caricare contratti sul portale Figc: nelle scorse ore il club ha ricevuto le password per operare sul mercato professionistico e sta provvedendo a bloccare i calciatori che si sono già aggregati alla squadra. Tra loro anche Carretta che si allena al "Pinto" da diversi giorni ma che non ha partecipato alla presentazione ufficiale di lunedì sera perché il Sud Tirol, squadra che ancora ne detiene formalmente il cartellino, non ha dato il via libera all'ufficializzazione dell'operazione fino a quando il contratto non sarà depositato. Entro venerdì sera la Casertana dovrà aver completato la squadra. Servono almeno altri cinque giocatori. «Tre o quattro colpi importanti» ha annunciato il presidente D'Agostino.

APPROFONDIMENTI Juve Stabia: Pagliuca applaude i suoi per il successo col Monterosi Turris, Caneo avverte: «Bene ma guai a farci false illusioni» La Juve Stabia ritrova fiducia dopo lo show col Monterosi

Il diesse Degli Esposti lavora su più fronti ma le due trattative più vicine alla conclusione sono quelle che portano ai prestiti del difensore Celiento dal Bari e dell'attaccante Curcio dal Catanzaro. Operazioni complicate perché accomunate dalla necessità di un doppio accordo. I due calciatori puntano a ottenere un prolungamento del contratto da parte dei rispettivi club prima di abbassarsi gli onerosi ingaggi (entrambi percepiscono cifre superiori ai 250mila euro annui). Poi Degli Esposti dovrà trovare un ulteriore accordo con Bari e Catanzaro sulla quota di stipendio che spetterà pagare alla Casertana. Difficile ma non impossibile. Anzi, c'è ottimismo circa la possibilità di chiudere in tempo tutte e due le trattative.

Da chiudere, soprattutto, l'operazione Curcio. Al momento l'attacco è il reparto più sguarnito: se sugli esterni la Casertana è a posto con Carretta, Tavernelli, Turchetta e Taurino, di centrali, in rosa, non c'è nessuno. Prime punte di peso che ben possano inserirsi negli schemi di Cangelosi, che siano utili al progetto tecnico e disponibili a trasferirsi in rossoblù pare complicato trovarne. A questo punto diesse e allenatore hanno preferito virare su un centrale d'attacco atipico, meno strutturato fisicamente, ma che sia di categoria superiore e validissimo per la C come Curcio. Più avanti, a gennaio, si vedrà cosa fare per risolvere eventualmente il problema. Una volta chiuso l'accordo con Celiento, poi, resterà da sistemare una manciata di altri ruoli. Il primo e quello del secondo portiere: è in corso una trattativa con Marfella, ex terzo del Napoli scudettato e ora svincolato che interessava anche a inizio mercato. Poi serviranno ancora un difensore entrale e un centrocampista e per quei profili la Casertana punta a top player per la categoria. Da oggi a venerdì bisognerà necessariamente chiudere tutte le trattative ma l'impressione è che la squadra che sarà affidata a Cangelosi sarà in grado di centrare un piazzamento playoff.

«Vogliamo vincere» ha detto il presidente in sede di presentazione. «Consolidiamo la categoria» gli ha fatto eco il più prudente mister dal palco. L'allenatore sa che ci vorrà tempo per mettersi in pari con gli altri club del girone (C) in termini di amalgama e organizzazione di gioco. I presupposti però ci sono tutti. E l'entusiasmo sta tornando in città. Non solo il ripescaggio ma anche l'arrivo di calciatori del calibro di Venturi, Carretta e Anastasio ha riacceso la passione dei tifosi che hanno partecipato in diverse centinaia alla presentazione ufficiale della squadra a San Leucio e sottoscritto già oltre 200 abbonamenti. E poi con il ritorno in C l'interesse per la Casertana si sta accentuando anche nell'imprenditoria locale. Molteplici gli sponsor che hanno già sottoscritto un accordo con il club e, nei giorni scorsi, Pasquale Granata Pagano, è tornato a dirsi pronto a dare una mano al club annunciando una telefonata a D'Agostino. «È vero, mi hanno contattato tramite un'amicizia in comune dice il presidente e credo che presto ci incontreremo. La porta della Casertana è sempre aperta per chiunque voglia dare una mano». Pagano, imprenditore operativo nel campo delle biotecnologie e figlio dell'ex patron della Sace Mario, è in città da qualche giorno e l'incontro con D'Agostino ci dovrebbe essere già prima del debutto in campionato del falchetti, il 17 settembre, contro il Benevento.