Chiusura senza il botto, ma con la certezza di aver assestato l’organico a disposizione di mister Padalino. Gli ultimi due innesti in gialloblù arrivano quasi sulla sirea, il difensore Caldore ed il centrocampista Fioravanti: “La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dal Taranto F.C., a titolo definitivo, del difensore Marco Caldore, classe '94. Il calciatore, natio di Napoli, è cresciuto calcisticamente nel Genoa Cricket and Football Club per poi vestire le maglie dell'Aversa, del Sorrento, del Gubbio, della Paganese, del Racing Roma, del Team Altamura e della Casertana”.

Queste le sue prime dichiarazioni: "Sono orgoglioso e felice di cominciare questa nuova avventura in una piazza così importante. Spero, insieme alla squadra, di ottenere il massimo e arrivare il più in alto possibile in classifica".

