Ora intense e calde per il mercato della Juve Stabia. In mattinata il club ufficializza la cessione di Volpicelli alla Paganese: «Rendiamo noto che è stato perfezionato l’accordo con la Paganese Calcio 1926 per la cessione del diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Giovanni Volpicelli, classe ’99».

Ma i colpi pesanti potrebbero arrivare a breve. Già oggi potrebbe esserci il passaggio di Romero al Potenza, probabilmente via Bari, con i pugliesi che acquisterebbero il cartellino dell’attaccante per girarlo ai lucani, con una contropartita tecnica per la Juve Stabia. Si aspettano conferme, invece, dalle voci insistenti che vorrebbero capitan Mastalli, in scadenza a giugno, e dunque libero di firmare già per un altro club dalla prossima settimana, al Catania, dove fu già protagonista il papà, Ennio, negli anni ’80. Patron Langella lo aveva blindato, ma in mancando di rinnovo la società potrebbe decidere di non perderlo a parametro…

Ultimo aggiornamento: 15:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA