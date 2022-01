Mercato, l'Avellino resta con un pugno di mosche

La parola fine alla telenovela Pietro Iemmello sarà scritta in giornata ma la trama non subirà colpi di scena.

Malgrado il rilancio di metà settimana dell'Avellino, il calciatore ha deciso di accettare l'offerta della squadra della sua città, Catanzaro. Un tira e molla durato quasi un mese in cui l'attaccante ha prima temporeggiato, in attesa di proposte dalla serie B che gli sono arrivate solo dall'ormai quasi retrocesso Pordenone, e poi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati