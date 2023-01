Messina-Avellino 2-0, la doppietta di Baldé abbatte i lupi

Non riesce il blitz in Sicilia all’Avellino. I lupi escono sconfitti 2-0 sul campo del Messina, trascinato dall'attaccante spagnolo Ibourahima Baldé, fratello del più celebre Keita Baldé già visto in Italia con le maglie di Lazio e Inter.

Gli irpini partono bene e si rendono pericolosi più volte nei primi venti minuti ma sono i padroni di casa al 26’ a trovare il gol con Baldé.

I biancoverdi non si arrendono e provano a mettere i conti in pari e ci vanno anche vicini allo scadere della prima frazione con Russo che di testa colpisce la traversa. Nella ripresa, però, l’Avellino scompare dal campo. Poco o nulla per la squadra di mister Rastelli. Così il Messina ha gioco facile e trova il raddoppio, sempre con Baldé a segno al 13’.