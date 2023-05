Messina-Gelbison 1-0 per i cilentani amaro epilogo arriva la retrocessione in D

Alla Gelbison non è riuscita l'impresa di centrare la salvezza. I cilentani dopo il successo ottenuto nella gara 1 dei playout con il Messina avevano a disposizione due risultati per conservare la prestigiosa categoria e per 82' i ragazzi del tecnico Giuseppe Galderisi, arrivato al timone dei rossoblu nelle ultime tre giornate di campionato, non sono riusciti a evitare la sconfitta di misura (1-0) che li condanna all'amara retrocessione in serie D dopo una sola stagione nella terza serie nazionale.

E dire che la formazione cilentana non ha sfigurato e sia nella prima frazione con Cargnelutti e con Kyeremateng che nella ripresa con Fornito e ancora con Cargnelutti ha avuto buone occasioni per passare in vantaggio, ma ha trovato sulla sua strada l'ottimo estremo Fumagalli a negare la rete, invece al minuto 82' è stato Ragusa, a siglare la marcatura che vale la salvezza per la squadra dello stretto e ha fatto esplodere il Franco Scoglio per lo scampato pericolo.

La Gelbison ci ha provato anche nei 7' di recupero e la palla rete è capitata sui piedi di Tumminello, ma ancora una volta Fumagalli al 94' ha tenuto in piedi i suoi e mandato all'inferno la Gelbison che dovrà ripartire dalla serie D, mentre il Messina salva la stagione e si conferma ancora ai nastri di partenza della serie C.