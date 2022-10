Messina-Gelbison 0-1, il gol di Fornito vale la quarta vittoria consecutiva

La Gelbison viaggia spedita e con De Sanzo al timone fa poker di vittorie consecutive. I rossoblù cilentani centrano il successo sul campo del Messina. A decidere il match nel finale una rete dell'ex Giuseppe Fornito. Per la Gelbison una vittoria pesante che fa volare la squadra salernitana a quota 14 scalzando anche la Juve Stabia, sconfitta a Taranto.

De Sanzo propone il 3-5-2 e la squadra parte subito con una azione di Faella, con il portire Daga che para. La risposta dei giallorossi dello stretto di Auteri è affidata a Catania che sfiora il palo. La Gelbison controlla senza affanni e prova a colpire ma prima Faella vede la sua conclusione smanacciata da Daga e poi il tiro di De Sena finisce fuori. Il tempo si chiude senza altre emozioni.

Nella ripresa il Messina si fa notare con il neo entrato Konate. La risposta dei cilentani è affidata a Fornito ma trova pronto l'estremo siciliano. La Gelbison prende sempre più campo e sfiora il vantaggio con un rimpallo di Graziani, ma Daga evita il peggio. Messina non pervenuto fino a 10 minuti dal termine quando Versienti, subentrato in corsa costringe al primo intervento D'Agostino; la deviazione in angolo provoca il successivo corner con Camilleri che manda di testa poco alto.

Scampato il pericolo la Gelbison colpisce in modo implacabile al 41’ con l'ex di turno Fornito, che su calcio da fermo beffa Daga sul primo palo e regala ai suoi la quarta vittoria consecutiva.