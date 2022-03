Messina-Juve Stabia 0-1, gol di Schiavi e Novellino si riprende i gialloblù

Torna e porta in dote subito tre punti preziosissimi per la Juve Stabia. Walter Novellino bagna con un successo pesantissimo a Messina la sua seconda volta sulla panchina dei gialloblù, dopo l'esonero di Sottili e l'incarico nuovamente affidatogli dal club. Basta un gol di Schiavi, finalmente tornato nel suo vero ruolo, per risolvere la questione in Sicilia, in una sfida che, alla vigilia, era diventata quasi uno scontro salvezza.

4-3-3 per la Juve Stabia di Novellino, ch accantona il modulo caro al suo predecessore, il 4-2-3-1 e che gli è costato l'esonero. Juve Stabia subito in palla, al 20’ il gol da tre punti, con l'argentino Nicholas Schiavi che, su angolo di Bentivegna, controlla ed insacca. Pochi minuti e il colpo di testa di Altobelli fa tremare nuovamente i siciliani.

Nella ripresa il Messina ci prova, ma conclude addirittura la gara in dieci per l'espulsione di Morelli. Per la Juve Stabia un grande ritorno, ora nuovamente ad un punto dai playoff: il campionato ricomincia…