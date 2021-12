Messina-Paganese, la beffa è servita: Baiocco fa la frittata nel recupero

A vedere l'andamento della partita è difficile riuscire a decidere quale sia stata la cosa più grave. Se subire il gol del 2-1 al 92', dopo aver acciuffato il pari per i capelli pochi minuti prima, oppure tutto quello che è accaduto prima. Perchè l'1-1 era un risultato più che positivo per la Paganese, incapace per tutta la gara di costruire un'azione degna di nota ed in perenne affanno contro un Messina sì modesto, ma certamente più...

