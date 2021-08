Lipari alla Juve Stabia, è il bomber della Juventus Primavera

Un attaccante scuola Juventus alla corte di Novellino. La Juve Stabia ufficializza l’ingaggio di Mirco Lipari, attaccante classe ’02, abile sia come esterno che, all’occorrenza come Centrale.

Dai bianconeri alla Primavera dell’Empoli e quest’anno la prima vera esperienza da professionista in serie C: «La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo dalla Juventus Football Club, dell'attaccante Mirco Lipari, classe ’02. Il calciatore, natio di Cecina, è cresciuto calcisticamente nella Juventus e nell'Empoli».

Queste le sue prime dichiarazioni: «Orgoglioso di essere nella Juve Stabia. Mi metto subito a disposizione del mister e dei compagni. Non vedo l'ora di iniziare la stagione».