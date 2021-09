L'Avellino non sa più vincere, solo 0-0 con il Monopoli

Avellino malato di pareggite. Contro il Monopoli in terra pugliese, i lupi conquistano il pari. Il quarto in quattro giornate di campionato. La gara finisce a reti inviolate. Il Monopoli resta in vetta alla classifica del girone C, in condominio con il Bari. Per i biancoverdi solo la quindicesima piazza della graduatoria. Eppure la squadra punta alla conquista del primato.

L'avvio della stagione, però, è poco entusiasmante. Nel mirino dei tifosi finisce il mister Piero Braglia, che è stato anche ammonito. I lupi sono stati veramente pericolosi sono nel primo tempo. Al decimo colpito anche un palo. Nella ripresa gol annullato al Monopoli per fuorigioco. Per il resto, non ci sono state grandi emozioni. Per I biancoverdi è già tempo di una profonda riflessione.