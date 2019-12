Dal freddo pungente assorbito in mattinata con il pellegrinaggio a Montevergine al freddo del pomeriggio durante la partitella al Partenio-Lombardi. L'intensa giornata dei lupi si è conclusa con una valanga di gol, ben 18, rifilati al Pescopagano, società della terra di origine di Eziolino Capuano che milita in seconda categoria con il figlio del tecnico, Giuseppe, schierato nel ruolo di centravanti. Con il numero 19 sulle spalle Peppone Ronaldo, soprannome che si è ritrovato per la stazza e l'ammirazione per l'ex attaccante dell'Inter, ha provato invano a fare un dispetto a papà Eziolino ma Laezza, Morero e Illanes non gli hanno lasciato spazio. Sfinito dal torello, il secondogenito di Capuano è stato sostituito già dopo quindici minuti tra gli applausi del pubblico presente. Non contento, mostrando la stessa voglia del padre, ad inizio ripresa si è ripresentato in campo con il medesimo obiettivo di far gol ma non è mai riuscito a concludere verso Tonti e Abibi. Il pallottoliere, come sempre avviene a metà settimana contro squadre di categoria inferiore, si è così fermato a quota 18 con Silvestri nuovamente nelle vesti di goleador. Schierato nell'insolito ruolo di esterno sinistro l'ex Genoa, esattamente come fece la scorsa settimana contro il Castelfranci, ha siglato un poker. A ruota, con una tripletta, lo hanno seguito Alfageme e Karic mentre Evangelista è stato l'unico a realizzare una doppietta arrotondando il punteggio a cui hanno partecipato anche Parisi, De Marco, Laezza, Micovschi, Celjak e Carbonelli. Oltre a Charpentier, che rischia uno stop di sei mesi, non hanno preso parte alla partitella Palmisano, ancora out per pubalgia, e gli acciaccati Njie e Albadoro. Questi ultimi due (ieri era presente anche Leo Giusti, agente del difensore del Genoa) sono stati tenuti a riposo solo a scopo precauzionale ma non sono assolutamente in dubbio per domenica.



Gol a parte, soprattutto nel primo tempo, sono arrivate una serie di indicazioni per quella che potrebbe essere la formazione di domenica. Le prime novità dell'ormai consolidato 3-4-3 si sono registrate nel pacchetto arretrato con Illanes e Morero riproposti al fianco del mascherato Laezza. L'ex Sicula Leonzio non si è fatto scrupoli affrontando persino i contrasti più duri. Invariata, invece, è stata la mediana con la linea a quattro tracciata lungo l'asse Celjak, De Marco, Di Paolantonio e Parisi schierata a sostegno di un inedito tridente in cui, al solo Micovschi confermato a destra, si sono visti Alfageme, nell'insolito ruolo di attaccante centrale, e Silvestri, in quello altrettanto inconsueto di esterno sinistro. Due esperimenti che potrebbero essere tanto estemporanei quanto indicativi di qualche novità. Dando sempre per favorito Albadoro nel ruolo di sostituto di Charpentier, infatti, oltre ad Alfageme e Karic c'è adesso da mettere in corsa per un posto da titolare nel tridente anche Silvestri che per impegno, abnegazione e dedizione alla causa sta sempre di più conquistando terreno e considerazione nella mente di Capuano. Questo non significa, tuttavia, che Karic sia stato già bocciato anche perché lo svedese, tripletta a parte, si è ieri pomeriggio impegnato moltissimo. Al di là del test per nulla probante, però, va detto che nella ripresa Capuano ha mutato l'assetto tattico rispolverano il 3-5-2 con terminali offensivi proprio Karic ed Evangelista che hanno praticamente passeggiato contro gli esausti dilettanti del Pescopagano per la gioia di una trentina di tifosi che hanno sfidato il freddo. A proposito di tifosi vanno infine segnalate due novità. La prima è quella che fino a domani sera alle 19 resteranno in vendita, sul circuito Ciaotikets, i tagliandi per la sfida di Monopoli al costo di 10 euro più i diritti di prevendita. La seconda, che ha riscosso il gradimento di tanti vecchi appassionati, riguarda il ritorno di Giuseppe Musto nelle vesti di responsabile della biglietteria che farà il suo esordio nella gara del 12 gennaio 2020 contro la Vibonese insieme con l'agenzia di Carmen Cardelia che curerà il servizio hostess in tribuna Montevergine. © RIPRODUZIONE RISERVATA