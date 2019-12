L'allerta meteo non ha fermato i lupi di Eziolino Capuano. Sotto una pioggia da diluvio universale, il tecnico di Pescopagano ha ieri sera fatto scendere i suoi ragazzi in campo alle 17.45, lo stesso orario in cui domani si giocherà a Monopoli dopo che la Lega Calcio ha indetto lo sciopero annunciando il ritardo di un quarto d'ora in tutte le gare per chiedere la defiscalizzazione dei club.



Senza attuare proteste, al Partenio-Lombardi è stato invece l'allenatore di Pescopagano a concedere un leggero sconto ai calciatori facendo concludere con qualche minuto di anticipo una seduta prettamente tattica. Come ogni venerdì, rigorosamente a porte chiuse, Capuano ha sperimentato quello che potrebbe essere l'undici iniziale da mandare in campo al Vito Simoni Veneziani dove ieri sera è stato inaugurato il nuovo impianto di illuminazione a riprova che in Puglia stanno vivendo un momento d'oro sognando la serie B. Orfano di Charpentier, il suo uomo di punta, Eziolino Capuano sogna invece di fermare la corsa di Fella e compagni senza stravolgere più di tanto il suo assetto tattico.



Allo scontato ritorno tra i titolari di Illanes e Morero in difesa al fianco del sempre mascherato Laezza, così come alla conferma di Albadoro nel ruolo di sostituto del francese, la novità della giornata potrebbe essere rappresentata da Marco Silvestri. L'under scuola Genoa, risultato già determinante domenica scorsa quando è entrato nella seconda parte della ripresa contro la Sicula Leonzio, nella composizione del tridente d'attacco al fianco di Micovschi e Albadoro è in vantaggio su Karic, che nelle ultime giornate ha accusato una crisi di rigetto nel ruolo di esterno sinistro, e su Alfageme, il cui utilizzo dal primo minuto rischierebbe di sbilanciare troppo la squadra.



A favore di Silvestri gioca soprattutto la sua duttilità. Contro un avversario che Scienza schiera quasi sempre con un 3-5-2 ormai collaudato e oleato in tutti i reparti, infatti, la presenza di Silvestri dal primo minuto potrebbe facilmente consentire al tecnico di modificare il suo 3-4-3 iniziale muovendo una sola pedina sullo scacchiere. In pratica basterebbe arretrare proprio Silvestri sulla mediana per mettersi a specchio.



In casa Monopoli, anche contro il Picerno Giuseppe Fella, ventiseienne pescato in estate nell'Equipe Campania, formazione degli svincolati dove giocava in coppia con Diego Albadoro, ha segnato ed è risultato decisivo: un gol da tre punti, il dodicesimo stagionale, che ha permesso ai biancoverdi pugliesi di balzare al secondo posto. Per il numero ventitré di mister Scienza, che ha realizzato otto reti nelle ultime otto partite, quella di domani sarà una partita particolare per due ragioni: la prima perché è un ex; la seconda perché in estate aveva accarezzato l'idea di tornare. A proposito di ex va anche detto, per la cronaca, che in queste ultime otto partite Fella è rimasto a secco solo contro la sua ex Cavese lo scorso 24 novembre, ma ha mantenuto intatta la propria media facendone poi due al Francavilla. Battuto il record personale in una stagione tra i professionisti, lo scorso anno si era fermato a 11, Fella non ha alcuna voglia di fermarsi: «Quando sono arrivato a Monopoli non pensavo di fare così bene - ha ammesso - anche se alla firma, due giorni prima del mio compleanno, avevo promesso una stagione super. Ricordo che al mio arrivo non c'era nessun tifoso perché aspettavano Saraniti. Inizialmente ho provato grande amarezza, anche per l'indifferenza del mio ex club. Poi è scattato qualcosa; è stata la molla che mi ha fatto esplodere. Scienza? Contro il Catanzaro, alla sua prima, mi lasciò in panchina. La successiva, a Terni, venne con la maglia da titolare in mano e mi prese in disparte. Mi caricò a mille. Vincemmo e feci gol. Dove arriveremo? Spero più in alto possibile anche se la Reggina è fortissima ma il campionato non è deciso. Per adesso però pensiamo solo all'Avellino, avversario non certo facile da battere che vive pure un momento felice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA