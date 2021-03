Avellino, che beffa nel recupero: non basta D'Angelo, 1-1 a Monopoli

Biancoverdi beffati nel recupero. L'Avellino pareggia 1-1 sul campo del Monopoli, dopo essere passato in vantaggio al 25’ del primo tempo su rigore con D'Angelo. Nonostante le tante assenze i pugliesi non demordono. Il loro gioco, però, è confuso e le azioni non vengono finalizzate. Nei minuti di recupero, invece, riescono a inquadrare la porta avversaria e a mettere in rete. Al 92’ segna Zambataro.

Triplice fischio e solo un punto per la squadra di mister Braglia, che continua la striscia positiva ma deve osservare la capolista Ternana che allunga grazie alla vittoria contro il Bari. Galletti che sono alle spalle dei lupi. Salda la seconda piazza per l'Avellino nel girone C. Ma resta l'amaro in bocca per non aver conquistato i tre punti.

