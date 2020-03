Fino alla settimana scorsa non ne aveva vinta una nel girone di ritorno: ora ne ha piazzate due di fila. La Casertana sbanca il Veneziani, imponendo al Monopoli (terza forza del campionato) la sesta sconfitta in casa in questo campionato. Decisivo un gol di Corado, che si procura e trasforma un calcio di rigore molto contestato dal Monopoli, soprattutto per come si è sviluppata l’azione. © RIPRODUZIONE RISERVATA